Romatizma ağrılarına iyi gelen 10 mucizevi besin!

Romatizma ağrıları gibi sıklıkla tekrar eden ağrılar, bazen yataktan kalkmak bile istemeyecek kadar kendinizi kötü hissetmenize neden oluyor. Fakat beslenme sistemi, her şeyde olduğu gibi ağrılar üzerinde de etkili bir süreç izlemenizi sağlıyor. İşte ağrıları azaltan 10 mucize besin...

YABAN MERSİNİ: Yüksek antioksidan oranının yanı sıra beden üzerindeki ağrı kesici etkileri, bir çok ağrıya karşı kendinizi korumanıza imkan tanıyor.



KABAK ÇEKİRDEĞİ: Geçmeyen migren ağrılarının çaresi bu küçük tohumlarda saklı.

SOMON: Ağrı kesici özelliklere sahip olan omega-4 yağ asitleri yönünden doğadaki en zengin besinlerden biri olarak birçok ağrı formundan sizi kurtarabilir.

ZERDEÇAL: İçeriğindeki kurkumin sayesinde romatoid artrit ve osteoartrit sorunu olan kişilerde ilaçların yan etkileri olmadan ağrıları keser.



ZEYTİNYAĞI: Adeta bir ibuprofen gibi işlerlik gösterip birçok ağrı üzerinde etkiye sahiptir.

KIRMIZI ŞİLİ BİBERİ: Vücuttaki ağrı sebeplerinden biri olan iltihaplanmayı yok ediyor.

SİYAH ÜZÜM: Sırt ağrısı gibi ağrılara neden olan kıkırdak dokulara karşı koruma sağlıyor.



ZENCEFİL: Artritten kaynaklanan eklem ağrıları ve adet krampları için de oldukça etkili bir savaşçıdır.