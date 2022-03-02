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    Rahim ağzı ve meme kanserine karşı bu testler hayat kurtarıyor!

    Tedbir hayat kurtarıyor... Düzenli muayene, hastalıkların tespit edilmesini sağlıyor. 40’lı yaşlardan sonra yapılan rahim ağzı ve meme kanseri kontrolleri tedavi şansını artırıyor.

    Kanserle işimiz yaş

    Düzenli sağlık kontrolleri, birçok hastalığın erken teşhisinde kritik rol oynuyor. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda, kemik erimesinden meme kanserine, menopozdan rahim ağzı kanserine kadar pek çok hastalığın tespitini sağlıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mesut Polat, kadınların yaptırması gereken test ve kontroller hakkında bilgi veriyor.



    HEPSİ TEHLİKELİ...
    Günlük hayatın içinde yorgunluk, baş ağrısı, kilo kaybı, sık tuvalete gitme ya da uykusuzluk gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çünkü bu şikayetler önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Toplumda sık görülen kalp hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları, diyabet, tansiyon gibi kontrollerin rutin olarak yapılması ileride yaşanabilecek çok daha büyük sorunların önlenmesini sağlıyor. Basit kan testleriyle protein, vitamin, kolesterol değerleri kontrol ediliyor.



    KISIRLIĞA YOL AÇAR
    Kadınlar, erkeklere oranla daha fazla hormon sorunu yaşıyor. Adet dönemi, hamilelik ve menopoz bağlı hormon sorunları ileride farklı rahatsızlıklara yol açıyor. Kadınlarda üreme sistemini koruyan Estradiol (E2), eksikliği ya da yüksekliğinde kısırlığa yol açabilen Folikül Stimülan Hormon (FSH), yumurtanın çatlamasına yardımcı olan Luteinizan hormon (LH) ve cinsel isteksizlik, adet düzensizliği gibi birçok sorun sağlığı tehdit ediyor.



        EN SIK GÖRÜLEN TÜR
        Rahim ağzı kanseri, jinekolojik kanserler arasında ilk sırada bulunuyor. Bu nedenle 18 yaşını geçmiş ve aktif cinsel hayatı olan her kadının yılda bir kez kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekiyor. Smear testi, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere rahim ağzındaki hücresel düzensizlik ve kanser öncüsü hücrelerin tespitini sağlıyor.



        DÜZENLİ MUAYENE ŞART
        Meme kanseri de sağlığı tehdit ediyor. Bu nedenle 40 yaşına kadar 3 yılda bir muayene ve meme ultrasonografisi çektirmek gerekiyor.



        40 yaş altı:
        Yıllık dahiliye kontrolü.
        Kan ve hormon testleri.
        Kadın doğum muayenesi ve vajinal smear.
        Her ay adet bitiminde kendi kendini elle meme muayenesi



            40 yaş üstü:
            Yıllık dahiliye kontrolü.
            Kan ve hormon testleri.
            Gastroskopi ve kolonoskopi.
            Elle meme muayenesi.
            Kadın doğum muayenesi.

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            Haberler Sağlık Rahim ağzı ve meme kanserine karşı bu testler hayat kurtarıyor!
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