Rahim ağzı ve meme kanserine karşı bu testler hayat kurtarıyor!

Düzenli sağlık kontrolleri, birçok hastalığın erken teşhisinde kritik rol oynuyor. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda, kemik erimesinden meme kanserine, menopozdan rahim ağzı kanserine kadar pek çok hastalığın tespitini sağlıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mesut Polat, kadınların yaptırması gereken test ve kontroller hakkında bilgi veriyor.
HEPSİ TEHLİKELİ...
Günlük hayatın içinde yorgunluk, baş ağrısı, kilo kaybı, sık tuvalete gitme ya da uykusuzluk gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çünkü bu şikayetler önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Toplumda sık görülen kalp hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları, diyabet, tansiyon gibi kontrollerin rutin olarak yapılması ileride yaşanabilecek çok daha büyük sorunların önlenmesini sağlıyor. Basit kan testleriyle protein, vitamin, kolesterol değerleri kontrol ediliyor.
KISIRLIĞA YOL AÇAR
Kadınlar, erkeklere oranla daha fazla hormon sorunu yaşıyor. Adet dönemi, hamilelik ve menopoz bağlı hormon sorunları ileride farklı rahatsızlıklara yol açıyor. Kadınlarda üreme sistemini koruyan Estradiol (E2), eksikliği ya da yüksekliğinde kısırlığa yol açabilen Folikül Stimülan Hormon (FSH), yumurtanın çatlamasına yardımcı olan Luteinizan hormon (LH) ve cinsel isteksizlik, adet düzensizliği gibi birçok sorun sağlığı tehdit ediyor.