Rahim ağzı ve meme kanserine karşı bu testler hayat kurtarıyor!

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Rahim ağzı kanseri, jinekolojik kanserler arasında ilk sırada bulunuyor. Bu nedenle 18 yaşını geçmiş ve aktif cinsel hayatı olan her kadının yılda bir kez kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekiyor. Smear testi, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere rahim ağzındaki hücresel düzensizlik ve kanser öncüsü hücrelerin tespitini sağlıyor.