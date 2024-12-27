PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Rahim ağzı kanserinde yeni yöntem umut oldu

Rahim ağzı kanseri, kadınlarda dördüncü en yaygın kanser türüdür ve ölümlerin çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir. Radyoterapi tedavisine rağmen, hastalığın üçte biri nüks etmektedir. Bu nedenle, yeni tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İngiltere'deki bilim insanları, düşük maliyetli kemoterapi ilaçlarıyla rahim ağzı kanseri tedavisinde önemli bir ilerleme kaydetmiştir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
Rahim ağzı kanserinde yeni yöntem umut oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen 4. kanser türünü oluşturuyor. Ölümlerin yaklaşık yüzde 90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor. Radyoterapi tedavisindeki ilerlemelere rağmen kanser, vakaların üçte birine yakınında nüks ediyor. Bu da yeni yaklaşımların gerekli olduğu anlamına geliyor. İngiltere'de bilim insanları piyasada bulunan düşük maliyetli kemoterapi ilaçlarını kullanarak, rahim ağzı kanserinin tedavisinde son 20 yılın en önemli ilerlemesi olarak nitelendirdikleri bir yöntem geliştirdi.

    Yaklaşımın ölüm veya kanserin nüks etmesi riskini yüzde 35 oranında azalttığı tespit edildi. İlaçlar, bulantı, kusma ve saç dökülmesi gibi istenmeyen yan etkilere de sebep olabiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Şile’de İBB kumanya dağıttı çok sayıda öğrenci hastanelik oldu! İşte korsan uygulamanın tüm detayları
    Fatura devletten! Bakan Bayraktar detayları açıkladı: Elektrik ve doğal gazda yeni tarife başlıyor
    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek?
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları
    TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk
    Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı
    İsrail’den görülmemiş yeni vahşet! Kemal Advan Hastanesi çevresinde bomba yüklü robotlarla saldırdı
    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Çift taraflı sistem geliyor
    Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını yüzde 50 şansı var dedi! Moskova’da karantina
    Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan mütalaaya karşı savunma! Yüksel Güran’ı akladı Nevzat Bahtiyar’a vahşi dedi: İntihar açıklaması
    Okan Buruk’tan transfer sözleri! Yıldız isimleri tek tek açıkladı
    ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek
    Fenerbahçe’ye 45 milyon Euro’luk forvet! Dev operasyon başlıyor
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?
    Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi