Rahim ağzı kanserinde yeni yöntem umut oldu

Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen 4. kanser türünü oluşturuyor. Ölümlerin yaklaşık yüzde 90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor. Radyoterapi tedavisindeki ilerlemelere rağmen kanser, vakaların üçte birine yakınında nüks ediyor. Bu da yeni yaklaşımların gerekli olduğu anlamına geliyor. İngiltere'de bilim insanları piyasada bulunan düşük maliyetli kemoterapi ilaçlarını kullanarak, rahim ağzı kanserinin tedavisinde son 20 yılın en önemli ilerlemesi olarak nitelendirdikleri bir yöntem geliştirdi.

Yaklaşımın ölüm veya kanserin nüks etmesi riskini yüzde 35 oranında azalttığı tespit edildi. İlaçlar, bulantı, kusma ve saç dökülmesi gibi istenmeyen yan etkilere de sebep olabiliyor.