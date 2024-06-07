Prostatın çaresi kabak çekirdeği

Prostat kanseri, erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması neticesinde ortaya çıkan kötü huylu tümöral oluşumlar olarak tanımlanıyor. Gelişmiş ülkelerde erkeklerde en sık rastlanan kanser türü olan prostat kanseri, Türkiye'de akciğer kanserinden sonra 2. sıklıkla görülüyor.

Kansere bağlı olarak dünya genelinde meydana gelen ölüm sebepleri arasında ise 4. sırada yer alıyor. En önemli belirtilerini idrar yapmada güçlük, sık idrara çıkma, idrar ya da menide kan bulunması, ereksiyon sorunları, boşalma sırasında ağrı, istemsiz kilo verme oluşturuyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mithat Kıvrak, prostat kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

SIK BİLİNEN YANLIŞ

Halk arasında çok konuşulan 'ayakta veya oturarak idrar yapmak prostat hastalığına yol açar' iddiasıyla ilgili mevcut bilimsel veriler bu tezi desteklemiyor. Prostat hastalıklarının nedenleri arasında genetik faktörler, yaşlanma ve hormonal değişiklikler daha belirgin rol oynar.



YÜRÜYÜŞ KOŞU İYİ GELİR

Prostat sağlığını korumak için düzenli sağlık kontrolleri yapmak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara ile alkol tüketiminden kaçınmak gerekir. Bu önerilerin dışında kabak çekirdeği, iyi huylu prostat hastalığında faydası gösterilmiştir. Yine domates, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı meyveler gibi antioksidan bakımından zengin besinler tüketilmesi prostat sağlığı açısından faydalı olacaktır. Yürüyüş, koşu, yüzme gibi aktiviteler yapılmalıdır. Aşırı kafeinden kaçınmalıdır.



KONTROLLERİ İHMAL ETMEYİN

Kendi kendinize tanı koymaktan veya internet üzerinde doğruluğu kanıtlanmamış bilgilere göre hareket etmekten kaçının. PSA seviyelerinizi düzenli kontrol ettirin. Bu test, prostat kanserinin erken teşhisinde önemli bir rol oynar. Prostat sağlığı konusunda daha fazla bilgi ve kişisel tavsiye için bir üroloji uzmanına başvurmanız önemlidir. Konu özelinde, sizin için en uygun yaşam tarzı değişikliklerini ve tedavi seçeneklerini belirlemenize yardımcı olabilir.