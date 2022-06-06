Prostat uykuları kaçırır

Hemen her erkeğin korkulu rüyası prostat, 40'lı yaşlardan itibaren kapıyı çalıyor. Erkeklerde sık görülen bu hastalık yaşam kalitesini düşürüyor. Genellikle gece sık idrara çıkma ve idrar akış hızında zayıflık gibi şikayetlere yol açıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tavukçu, düzenli kontrolün önemine değiniyor. Prostat hastalıklarıyla mücadelede bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.
KONTROL ÇOK ÖNEMLİ
Prostat erkeklerde idrar kesesi ve dış idrar kanalı arasında yer alıyor. Genellikle erkeklerde prostat kanseri, prostatın iyi huylu büyümesi tıkanıklığı ve prostat iltihabı görülüyor. Prostat kanseri, prostatın dış kabuğuna yakın alanlarda gelişiyor. Erken dönemde belirti vermiyor. Ailede prostat kanseri hikayesi varsa kişilerin 40 yaşından itibaren, yoksa 45 yaşından itibaren prostat kanseri açısından kan tahlili ve muayene ile değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer kan tahlilinde yükseklik veya muayenede anormallik saptanırsa prostattan iğne biyopsisi alınıyor. Biyopsi sonrası prostat kanseri tespit edilirse vücutta metastaz var mı dite bakılıyor. Yoksa prostatın çıkarılması ameliyatı veya radyoterapi hastanın durumuna göre öneriliyor. Ancak metastaz varsa hastaya hormonal tedavi ve kemoterapi seçenekleri uygulanıyor.
ENFEKSİYONA DİKKAT
Prostatın iyi huylu büyümesi- tıkanıklığı (BPH), kesik kesik idrar yapma, sık idrar, gece sık idrar, idrar kaçırma gibi sıkıntılara yol açıyor. Hastalık ciddi düzeyde ise hasta idrarını yapmayıp sonda takılması gerekebiliyor. Hastanın yapılan tetkikleri sonrası semptomları hafif-orta düzeyde ise ilaçlarla tedavisi planlanıyor. Ancak tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, taşma tipi idrar kaçırma, böbrek yetmezliği gibi durumlarda cerrahi tedavi mutlaka öneriliyor. Tedavi için hangi yöntemin seçileceğine hastanın prostat boyutuna göre karar veriliyor.
3 AYDAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT
Erkeklerde prostat iltihabı da sık görülüyor. Bu durum, çoğunlukla idrar yanması ve göbek altı bölgelerde ağrıya yol açıyor. Şikayetler 3 aydan uzun sürüyorsa, mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Kronik prostatit tedavisinde genellikle semptomlara yönelik ilaç tedavisi uygulanıyor.
KONTROL ÇOK ÖNEMLİ
Prostat erkeklerde idrar kesesi ve dış idrar kanalı arasında yer alıyor. Genellikle erkeklerde prostat kanseri, prostatın iyi huylu büyümesi tıkanıklığı ve prostat iltihabı görülüyor. Prostat kanseri, prostatın dış kabuğuna yakın alanlarda gelişiyor. Erken dönemde belirti vermiyor. Ailede prostat kanseri hikayesi varsa kişilerin 40 yaşından itibaren, yoksa 45 yaşından itibaren prostat kanseri açısından kan tahlili ve muayene ile değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer kan tahlilinde yükseklik veya muayenede anormallik saptanırsa prostattan iğne biyopsisi alınıyor. Biyopsi sonrası prostat kanseri tespit edilirse vücutta metastaz var mı dite bakılıyor. Yoksa prostatın çıkarılması ameliyatı veya radyoterapi hastanın durumuna göre öneriliyor. Ancak metastaz varsa hastaya hormonal tedavi ve kemoterapi seçenekleri uygulanıyor.
ENFEKSİYONA DİKKAT
Prostatın iyi huylu büyümesi- tıkanıklığı (BPH), kesik kesik idrar yapma, sık idrar, gece sık idrar, idrar kaçırma gibi sıkıntılara yol açıyor. Hastalık ciddi düzeyde ise hasta idrarını yapmayıp sonda takılması gerekebiliyor. Hastanın yapılan tetkikleri sonrası semptomları hafif-orta düzeyde ise ilaçlarla tedavisi planlanıyor. Ancak tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, taşma tipi idrar kaçırma, böbrek yetmezliği gibi durumlarda cerrahi tedavi mutlaka öneriliyor. Tedavi için hangi yöntemin seçileceğine hastanın prostat boyutuna göre karar veriliyor.
3 AYDAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT
Erkeklerde prostat iltihabı da sık görülüyor. Bu durum, çoğunlukla idrar yanması ve göbek altı bölgelerde ağrıya yol açıyor. Şikayetler 3 aydan uzun sürüyorsa, mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Kronik prostatit tedavisinde genellikle semptomlara yönelik ilaç tedavisi uygulanıyor.