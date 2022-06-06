Prostat uykuları kaçırır

her erkeğin korkulu rüyası, 40'lı yaşlardan itibaren kapıyı çalıyor.Genellikle gece sık idrara çıkma ve idrar akış hızında zayıflık gibi şikayetlere yol açıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tavukçu, düzenli kontrolün önemine değiniyor. Prostat hastalıklarıyla mücadelede bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.Prostat erkeklerde idrar kesesi ve dış idrar kanalı arasında yer alıyor. Genellikle erkeklerdeprostatın iyi huylu büyümesi tıkanıklığı ve prostat iltihabı görülüyor. Prostat kanseri, prostatın dış kabuğuna yakın alanlarda gelişiyor. Erken dönemde belirti vermiyor.varsa kişilerin 40 yaşından itibaren, yoksa 45 yaşından itibaren prostat kanseri açısından kan tahlili ve muayene ile değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer kan tahlilinde yükseklik veya muayenede anormallik saptanırsa prostattan iğne biyopsisi alınıyor. Biyopsi sonrası prostat kanseri tespit edilirse vücutta metastaz var mı dite bakılıyor. Yoksa prostatın çıkarılması ameliyatı veya radyoterapi hastanın durumuna göre öneriliyor. Ancak metastaz varsa hastaya hormonal tedavi ve kemoterapi seçenekleri uygulanıyor.Prostatın iyi huylu büyümesi- tıkanıklığı (BPH), kesik kesik idrar yapma, sık idrar, gece sık idrar, idrar kaçırma gibi sıkıntılara yol açıyor.Hastanın yapılan tetkikleri sonrası semptomları hafif-orta düzeyde ise ilaçlarla tedavisi planlanıyor.Tedavi için hangi yöntemin seçileceğine hastanın prostat boyutuna göre karar veriliyor.Erkeklerde prostat iltihabı da sık görülüyor. Bu durum, çoğunlukla idrar yanması ve göbek altı bölgelerde ağrıya yol açıyor. Şikayetler 3 aydan uzun sürüyorsa, mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Kronik prostatit tedavisinde genellikle semptomlara yönelik ilaç tedavisi uygulanıyor.