Prostat sağlığı için beslenme önerileri

Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 60'lı yaşlardan sonra kendini gösteriyor. Her erkekte doğuştan bulunan, yaşla birlikte hormon dengesinin değişmesi sonucu büyümeye başlayan prostat, yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, prostat sağlığı için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:



DOMATES: Prostat kanserine yakalanma riskini yüzde 53 düşürür.

ZERDEÇAL: Prostat kanserinde tümörlü hücrelerin yayılmasını engeller.

NAR: Prostat kanserinden korur.

SOMON: Prostat kanseri gelişme riskini azaltır.

YEŞİL ÇAY: Prostat büyümesini engeller.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: İyi huylu prostat büyümesini önler. Prostat kanserinden korur.