Prostat korkutmasın: Akıllı biyopsi ile erken teşhis mümkün

Prostat adıyla bile korkutmaya yetiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu, dünyada 50 yaşın üzerindeki her 3 erkekten birinde prostatın görüldüğünü söylüyor. 45 yaşından itibaren yıllık üroloji muayenelerin aksatılmamasını öneriyor.

Prostat hastalığı teşhisinde akıllı biyopsi yöntemine değinen Prof. Dr. Başeskioğlu, "İşlemde öncelikle prostata ait çok kesitli MR görüntüleri incelenir ve şüpheli odaklar işaretlenir. Bu yöntemle belirsiz alanlardan örnekler almak yerine şüphelenilen bölgelere biyopsi yapılır. Erken ve doğru tanı sayesinde hastaya en uygun tedavi süreci planlanıyor. Bu da hastanın tam tedavi olabilmesini sağlıyor, yaşam kalitesini artırıyor." diyor.