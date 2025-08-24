PODCAST CANLI YAYIN
Prostat hastaları dikkat!

Prostat, orta yaş ve üzeri erkekleri etkiliyor. Prof. Dr. Halim Hattat, hem prostat hem de uygulanan tedaviler nedeniyle cinsel problemlerin yaşandığını söylüyor...

24 Ağustos 2025
Prostat hastalıklarının iyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri ya da prostat iltihaplanmaları ve idrar problemlerine yol açıyor. Hem fiziksel yakınmalara neden oluyor hem de erkekleri psikolojik ve sosyal yönden de etkiliyor. Prof. Dr. Halim Hattat, tedavi süreçleri ve cinsel problemler üzerindeki etkisini anlatıyor: Kişide kanserle birlikte prostat büyümesi ve buna bağlı şikayetler mevcut değilse prostat kanserinin kendisine özgü hiçbir belirtisi bulunmayabiliyor. Prostat hastalıklarında en sık görülen yakınma idrar problemleri. Bunun sebebi prostat bezinin yerleşim yeri. Prostat mesanenin altında yer alıyor, idrarı mesaneden dışarı taşıyan üretra kanalını çevreliyor. İdrar ve meninin penisten dışarı doğru çıkmasına izin veriyor.

3 TİP HASTALIK GÖRÜLÜYOR
Prostat bezinde üç tip hastalık görülüyor. Prostatit denilen prostat iltihapları, prostatın iyi huylu büyümesi ve prostat kanseri. Birbirinden oldukça farklı olan bu hastalıkların hepsi aslında aynı idrar sorunlarına yol açıyor. Sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, mesaneyi tam boşaltamama hissi, gece idrara kalkma, idrar yaparken zorlanma, ani idrara çıkma ihtiyacı gibi yakınmalar oluşuyor. İdrar yakınmaları nedeniyle pek çok erkek büyük stres hissediyor. Cinsellikten soğuyabiliyor, cinsel istek problemleriyle karşılaşabiliyor. Erkek sertleşme ve erken boşalma sorunları yaşayabiliyor

6-8 BARDAK SU İÇİN
Hattat, prostat hastalarına şu önerileri yapıyor: Islak mayoyla kalmayın. Bel, kasık, ayak bölgelerini sıcak tutun. Gece idrara kalkma, sık sık idrara gitme, kesik kesik idrara çıkma ve yanma gibi şikayetler olursa vakit kaybetmeden bir üroloğa başvurun. Günde 6-8 bardak arası su için.

