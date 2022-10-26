Prof. Dr. Alper Çelik anlatıyor: Diyabet hastalığının genetik sebepleri

Klasik tedavi süreci hastanın kan şekerinin düşürülmesi, ardından bir süre diyet yapılarak kişiyi düzene sokmaktır. Fakat bu çözümlerin hiç birinin işe yaramaması halinde ameliyat son çare olarak yer almaktadır. Diyabette de geç kalmamak çok önemli bir etkendir. Bunun sebebi, diyabet gelirken tek başına gelmez yanında birçok hastalığı da tetiklemektedir. Göz ve böbrek başta olmak üzere birçok ciddi organ hasarına neden olur.

Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof.DrAlper Çelik , yapmış olduğu 12.000'in üzerinde ameliyat gerçekleştirmiştir. Ameliyatın aslında en son tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Çelik, ayrıca bu ameliyatların Metabolik Cerrahi adı altında toplandığını ve bu operasyonun yalnızca Tip 2 hastalarına uygulanabildiğini dile getirmiştir. Hizmet verdiği Özel Etiler Hastanesinde hastaların gerekli kontrollerinin yapılmasından sonra dahiliye doktoru gözetiminde bir onay alınır ve ameliyat süreci başlar.

Şeker hastalığı ameliyatı Tip 2 diyabet olanlara, obezite durumunda olanlara, kan şekeri yüksek olup yapılan hiç bir tedavi ve insüline karşı yanıt alamayan hastalara uygulanmaktadır.

Prof. Dr. Alper Çelik'e göre, diyabet ameliyatında amaçlayan durum vücutta yer alan insülin direncinin oradan kaldırılmasıdır. Bu ameliyat kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Kesiler halinde yapılan bu operasyonda hastanın midesinin 3/1'i çıkarılarak ince bağırsakla yeri değiştirilmektedir. Bu değişiklikte amaçlanan durum pankreasın insülin salgılanmasının daha sık ve sağlıklı hale getirilmesidir. Bu şekilde Tip 2 diyabet hastalarda %93 oranında düzelmektedir.

Ameliyat sonrasında ise birey obezite ise hızlı bir şekilde fazla kilolarından kurtulur. Bu ameliyat, açık ameliyatlara kıyasla normal hayata dönüş daha hızlı olmaktadır. Ayrıca bu ameliyatın diğer bir avantajı ağrılı olmaması, akciğer sorunları yaşanmamasının yanında hastanın vücudunda da kalıcı bir iz bırakmamaktadır.