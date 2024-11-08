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Polikistik Over Sendromu etkilerini böyle azaltabilirsiniz! Araştırmalar doğru beslenmeyi işaret etti

Polikistik Over Sendromu (PKOS), doğurgan dönemdeki her 10 kadından birinde görülüyor. Uzun vadede diyabet, kardiyovasküler sorunlar, depresyon ve rahim kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açıyor. Araştırmalar, doğru beslenme ile PKOS etkilerinin azaldığını gösteriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Polikistik Over Sendromu etkilerini böyle azaltabilirsiniz! Araştırmalar doğru beslenmeyi işaret etti

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Polikistik Over Sendromu (PKOS), doğurgan dönemdeki her 10 kadından birinde görülüyor. Uzun vadede diyabet, kardiyovasküler sorunlar, depresyon ve rahim kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açıyor. Araştırmalar, doğru beslenme ile PKOS etkilerinin azaldığını gösteriyor. Op. Dr. Betül Görgen, balıktan zengin, meyve, sebze, düşük yağlı süt ürünleri ve meyve içeren beslenme düzeni ile bu hastalığın neden olduğu olumsuzlukların bittiğini söylüyor. Hastalara doğal, işlem görmemiş besinler, yeşil sebzeler, kuru fasulye, mercimek tüketmeyi öneriyor.

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