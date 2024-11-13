Pırasanın faydaları saymakla bitmedi: Romatizmadan korur, hafızayı güçlendirir...

Seven kadar sevmeyenin de olduğu pırasa, içerdiği A, C, K ve B6 vitaminleri ile sağlığı koruyor. Uzmanlar, pırasanın vücuda olan faydalarına dikkat çekiyor. Damarları koruyan, yüksek tansiyonu düşüren bu mucize sebzenin faydalarını sıralıyor:

Romatizma ağrılarını azaltır.

Akciğer kanserini önler.

Kemikleri güçlendirir.

Antioksidandır.Kanserden korur.

Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır.

Kan akışını hızlandırır. Beyni korur.

Hazım problemlerini azaltır.

Böbreklerin çalışmasını düzenler.

Kum ve taşların dökülmesini sağlar.

Damar sertliğini önler.

Kolesterolü düşürür.

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