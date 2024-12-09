Pırasa romatizmadan korur hafızayı güçlendirir! İşte mucize sebzenin faydaları

Seven kadar sevmeyenin de olduğu pırasa, içerdiği A, C, K ve B6 vitaminleri ile sağlığı koruyor. Uzmanlar, pırasanın vücuda olan faydalarına dikkat çekiyor. Damarları koruyan, yüksek tansiyonu düşüren bu mucize sebzenin faydalarını sıralıyor:



- Romatizma ağrılarını azaltır.

- Akciğer kanserini önler.

- Kemikleri güçlendirir.

- Antioksidandır. Kanserden korur.

- Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır.

- Kan akışını hızlandırır. Beyni korur.

- Hazım problemlerini azaltır.

- Böbreklerin çalışmasını düzenler.

- Kum ve taşların dökülmesini sağlar.

- Damar sertliğini önler.

- Kolesterolü düşürür.

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