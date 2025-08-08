SON DAKİKA
Parkinson teşhisine köpek hamlesi

Yeni bir deneyle bir golden retriever olan Bumper ve siyah bir Labrador retriever olan Peanut, Parkinson hastalığının kendine özgü bir kokusu olduğunu ve bu kokunun özel eğitimli köpekler tarafından algılanabileceğini kanıtladı.

08 Ağustos 2025
Yeni bir deneyle bir golden retriever olan Bumper ve siyah bir Labrador retriever olan Peanut, Parkinson hastalığının kendine özgü bir kokusu olduğunu ve bu kokunun özel eğitimli köpekler tarafından algılanabileceğini kanıtladı.

Araştırmacılara göre bu bulgu, Parkinson'un belirti göstermeden yıllar önce tespit edilebilmesini sağlayacak erken tanı yöntemlerinin geliştirilmesine umut olabilir. Köpekler, Parkinson hastalarının ciltteki yağlı salgıları olan sebum örneklerini, sağlıklı bireylerin örneklerinden ayırt edebilecek şekilde eğitildi. Yaklaşık bir yıl süren eğitimde Peanut ve Bumper, toplam 205 sebum örneğini koklayarak hastalığın kendine özgü kokusunu öğrenmeyi başardı.

