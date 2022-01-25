Pankreasın düşmanı hamburger (Sağlık haberleri)

Pankreas kanseri, en çok ölüme yol açan kanser türü olarak gösteriliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı; kırmızı et, işlenmiş hayvansal gıdalar ve fazla nişastalı, şekerli gıdalara dayanan Batı tipi beslenmenin kanser riskini artırdığını söylüyor. Sebze, meyve ve posalı, tahıllı yiyeceklerin ağırlıklı olduğu Akdeniz tipi beslenmenin pankreas kanserinden korunmada kritik önemi olduğunu vurguluyor.

DİYABET AŞKA ENGEL

Çabuk acıkma, çok susama, sık tuvalete gitme ve bulanık görme... Tüm bunlar, diyabetin en sık görülen belirtilerini oluşturuyor. Tıptaki gelişmelere rağmen doktorlar hala diyabeti iyileştirecek kesin bir tedavi yöntemi bulamıyor. Uzmanlar, diyabetin asıl nedeninin yanlış beslenme olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor.

40 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT

Diyabet, en çok gözlere zarar veriyor. El ve ayaklarda his kaybına ve eklem ağrılarına neden oluyor. Hastalarda görülen en büyük sorunu, cinsel isteksizlik oluşturuyor. 40 yaş ve üzerindeki evli çiftlerde görülen isteksizlik ve erken boşalma sorunları, mutluluğu engelliyor. İlaç tedavisinin yanı sıra beslenmelerine de dikkat etmeleri gerekiyor.

GÜZELLİĞE LİMON SIKIN

C vitamini deposu limon. soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Solunum sorunlarına iyi gelir. Uzun süreli solunum bozuklukları ile başa çıkmada yardımcıdır. Hazımsızlığı önler. Ateşi azaltır. Diş bakımı sağlar. Küçük kanamaları durdurur. İyi bir temizleyicidir. Cilt sağlığını korur.

ALZHEİMER'A BİR ÇAY ÇEK

Beslenme şekli, beyin sağlığını korumada kilit rol üstleniyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, çay içmenin beyni koruduğunu söylüyor. "Düzenli olarak içilen çay, kan sulandırıcı etkisiyle beyin üzerinde olumlu etkiye sahiptir" diyor. Keten tohumu, çilek, ıspanak, böğürtlen, Brüksel lahanası, karalahana, erik, brokoli gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor.

GÜÇLÜ KEMİKLER YUMURTADAN SORULUR

Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurta, sağlığı koruyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile hastalıklara savaş açıyor. Katarakt riskini azaltan yumurta, bağışıklığı güçlendiriyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Unutkanlığa ve Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Tiroit hormonlarının çalışmasını düzenleyen yumurta, kemikleri de güçlendiriyor.

BAŞ AĞRISINA MAHLEP

Mahlep, bağıiıklığı güçlendirir. Baş ağrısını dindirir. Akciğerleri temizler. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.

BAĞIRSAKLARA TERE GÜCÜ

Güçlü bir balgam sökücü olan tere, öksürüğü bitirir. Solunum yollarını açar. Akciper hastalıklarını iyileştirir. Bağırsakları temizler. Saçları güçlendirir.