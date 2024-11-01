Paketli gıdalar, hemoroide davetiye çıkarıyor!

Paketli gıdalar, hemoroid yani basur hastalığına yol açıyor. Doç. Dr. Fuat Ekiz, bu hastalığın karın içi basıncının artmasına bağlı olarak ortaya çıktığını söylüyor. Hemoroidin tedavi yöntemlerine değiniyor. "Tedavide ilaç tedavisi öneriliyor ancak ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Yine cerrahi müdahalenin zamanla nüksetme ihtimali olduğu için biz bu hastalara 'hemoroid bant ligasyon' dediğimiz bir yöntemle ameliyatsız bir çözüm üretmeye çalışıyoruz" diyor. Hemoroidden korunmak içinse şunları öneriyor: Yanlış beslenme alışkanlığı kabızlığa sebep olabileceği için katı gıdalar, hazır gıdalar ve katkılı yiyecekler basuru tetikleyen en önemli nedenlerdendir. Lifli yiyeceklerin tüketimi artırılmalı ve bol sıvı tüketilmelidir.

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