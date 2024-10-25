PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Ozon terapisi sedef hastalığını azaltıyor!

Sedef hastalığı, kaşıntılı ve pullu cilt lezyonlarıyla kendini gösteriyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Dr. Hülya İskenderoğlu Bahat, “Klasik ilaçlar kortizon, kilo alma, tansiyon ve şeker gibi sorunlara yol açıyor. Hiçbir yan etkisi olmayan ozon terapi ise başarılı sonuçlar sağlıyor” diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Ozon terapisi sedef hastalığını azaltıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sedef hastalığı, bağışıklık sisteminin cilt hücrelerine yanlışlıkla saldırması sonucu oluşuyor. Kaşıntılı ve pullu cilt lezyonlarıyla kendini gösteriyor. Milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşürüyor. Bu metabolik sendrom, kalp rahatsızlığı gibi diğer bazı sağlık sorunlarının görülme riskini de arttırıyor. Son yıllarda sedef hastalığının belirtilerini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için doğal bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen ozon terapi, birçok hastalığın tedavisinde olduğu gibi bu hastalığın iyileşme sürecinde de önemli bir etken oluyor.

SORUNUN KÖKENİNE İNİYOR
Ozon terapisinin sorunun kökenine inerek kalıcı çözümler sunduğunun altını çizen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Hekimi Dr. Hülya İskenderoğlu Bahat, "Ozon, oksijenin daha aktif bir formudur ve güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Özellikle sedef hastalığı gibi otoimmün bir rahatsızlıkta, ozon terapisi bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalığın neden olduğu reaksiyonları azaltmaya yardımcı oluyor. Ozon, güçlü bir oksitleyici olması sayesinde patojenleri etkili bir şekilde yok ediyor, kan dolaşımını hızlandırıyor, iltihabı azaltıyor, bağışıklık sistemini düzenliyor ve vücudun antioksidan üretimini artırıyor. Kızarıklık, kaşıntı ve pullanma gibi belirtileri azaltıyor" diyor.

HASTAYA GÖRE DEĞİŞİR
Ozon terapisinin etkili bir tedavi yöntemi olmasına rağmen, her hastanın durumunun farklı olduğunu ve tedavi planının farklı olduğunu hatırlatan Bahat, "Terapiye başlamadan önce muhakkak bir doktora görünmelisiniz. Ozon, diğer tedavi yöntemlerine ek olarak veya tek başına kullanılabilir. Ancak tedaviye başlamadan önce hastanın genel sağlık durumu, sedef hastalığının şiddeti ve diğer sağlık sorunları gibi faktörler ilgili uzman doktor tarafından detaylıca değerlendirilmelidir. Ozon, kan veya serumla damar içine uygulanan 'majör yöntem', kas içine enjekte edilen 'minör yöntem' ve vücut boşluklarına veya yüzeysel olarak uygulanan farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir" diye konuşuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ elebaşı geberdi! 15 Temmuz gazileri konuştu: Şimdi hesabını Allah’a verecek
CANLI | İsrail’den yeni katliam! 150’den fazla ölü ve yaralı var
Yatırımlara enflasyon düzenlemesi teşviki! 16 milyon lira vergi ertelenebilir! TBMM’de kabul edildi
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Ocak’ta tüm gelirler yükselecek! Kime, nasıl yansıyacak?
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 5 ülkeye yeni büyükelçi
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
ÖZEL | Jose Mourinho’dan hakem açıklaması! O an için konuştu
FETÖ’de kavga kızışıyor! Örgüt üyeleri saflarını belli etti
ÖZEL | Osayi Samuel’den maç sonu sözleşme açıklaması!
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
Kartal’dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Lyon’u 1-0 yendi
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
SON DAKİKA