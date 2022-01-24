Ortak kulak iltihabı başımızı döndürür! Dikkat hem çocukları hem yetişkinleri tehdit ediyor





NEZLE, GRİP...

Orta kulak enfeksiyonu, daha çok kışın, genellikle yakın zamanda geçirilmiş bir soğuk algınlığı, nezle ve farenjit sonucu ortaya çıkabiliyor. Bu enfeksiyonlar, hem östaki tüpünün çalışmasını bozuyor hem de mikrobiyal geçişe neden olduğundan orta kulak enfeksiyonu geçirme riskini ve sıklığını artırıyor.