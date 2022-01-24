Ortak kulak iltihabı başımızı döndürür! Dikkat hem çocukları hem yetişkinleri tehdit ediyor

Otitis media yani orta kulak iltihabı, neden olduğu dayanılmaz ağrıyla biliniyor. Kulak zarının arkasında yer alan ve içinde işitmeyi sağlayan küçük kemiklerin titreştiği orta kulak adı verilen kulak odacığında meydana gelen iltihaplanmayla ortaya çıkıyor. Çocuklar kadar, yetişkinleri de tehdit ediyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, önemli bilgiler paylaşıyor.
NEZLE, GRİP...
Orta kulak enfeksiyonu, daha çok kışın, genellikle yakın zamanda geçirilmiş bir soğuk algınlığı, nezle ve farenjit sonucu ortaya çıkabiliyor. Bu enfeksiyonlar, hem östaki tüpünün çalışmasını bozuyor hem de mikrobiyal geçişe neden olduğundan orta kulak enfeksiyonu geçirme riskini ve sıklığını artırıyor.
GECE ŞİDDETLENİR
Enfeksiyonun neden olduğu ağrı, geceleri artırıyor. Dr. Arslanhan, "Orta kulaktan mikrobiyal alışveriş, genze açılan östaki tüpü vasıtasıyla olur. Çocuklarda bu organ daha yatay olduğundan mikrobiyal geçiş daha kolaydır" diyor.