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    Ortak kulak iltihabı başımızı döndürür! Dikkat hem çocukları hem yetişkinleri tehdit ediyor

    Orta kulak iltihabı, soğuk havaları bekliyor. Hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde, baş dönmesi ve sağırlığa yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Yılda 3-4 kez tekrarlarsa sebebi iyi araştırılmalı.

    Ortak kulak iltihabı başımızı döndürür

    Otitis media yani orta kulak iltihabı, neden olduğu dayanılmaz ağrıyla biliniyor. Kulak zarının arkasında yer alan ve içinde işitmeyi sağlayan küçük kemiklerin titreştiği orta kulak adı verilen kulak odacığında meydana gelen iltihaplanmayla ortaya çıkıyor. Çocuklar kadar, yetişkinleri de tehdit ediyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, önemli bilgiler paylaşıyor.



    NEZLE, GRİP...
    Orta kulak enfeksiyonu, daha çok kışın, genellikle yakın zamanda geçirilmiş bir soğuk algınlığı, nezle ve farenjit sonucu ortaya çıkabiliyor. Bu enfeksiyonlar, hem östaki tüpünün çalışmasını bozuyor hem de mikrobiyal geçişe neden olduğundan orta kulak enfeksiyonu geçirme riskini ve sıklığını artırıyor.



    GECE ŞİDDETLENİR
    Enfeksiyonun neden olduğu ağrı, geceleri artırıyor. Dr. Arslanhan, "Orta kulaktan mikrobiyal alışveriş, genze açılan östaki tüpü vasıtasıyla olur. Çocuklarda bu organ daha yatay olduğundan mikrobiyal geçiş daha kolaydır" diyor.



        FELÇ BİLE EDER!
        Tedavi edilemeyen orta kulak iltihabı ciddi sorunlara yol açıyor. Bunun başında, kulak zarı delinmesi, yüz felci, denge bozukluğu, kalıcı işitme kaybı ve baş dönmesi geliyor. Dr. Murat Arslanhan, tedavi hakkında şunları söylüyor: Yetişkinlerde genellikle 10-14 gün antibiyotik verilir. Yılda 3-4 defadan fazla gerçekleşen enfeksiyonda altta yatan sebeplerin araştırılması gerekir.



        BELİRTİLERE DİKKAT
        Kulak ağrısı.
        Uyku problemi.
        Halsizlik.
        Huzursuzluk ve ağlama.
        Duyma sorunları.
        Denge kaybı.
        Yüksek ateş.
        Kulaktan akıntı İştah kaybı.
        Kulak içinde, çevresinde kaşıntı ve tahriş.

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        Haberler Sağlık Ortak kulak iltihabı başımızı döndürür! Dikkat hem çocukları hem yetişkinleri tehdit ediyor
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