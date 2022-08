Operatör Dr. Ferhat İlen sosyal medya fenomenini değiştirdi

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri, köy evinde yaptığı yemek videoları ile ünlü olan fenomen Taha Duymaz'ın değişimi olmuştu. Son hali görenleri şaşırtan 18 yaşındaki Duymaz'ın doktoru Op. Dr. Ferhat İlen, fenomenin yeni görünümüne nasıl kavuştuğunu anlattı.



Sosyal medya sayfasından paylaştığı yemek videoları ile tanınan ve 1 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, estetik operasyon için birçok ünlünün de kendini emanet ettiği Op. Dr. Ferhat İlen'i tercih etti. Ünlü cerrah, Duymaz'ın geçirdiği ameliyatlara dair açıklamalarda bulundu. İlen, burun operasyonunun amacının sadece fenomeni dış görünüşü ile değil, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde nefes almasını da sağladıklarının altını çizdi.



İlen, burun estetiği olmak isteyenlere de uyarıda bulundu. "Sosyal medyada karşılarına çıkan görseller ile bize geliyorlar. Genellikle benzemek istedikleri ünlü ya da fenomenin fotoğrafını gösteriyorlar. Ancak her kişinin yüz hatları farklıdır. Estetik operasyon geçirmek isteyenlerin bunu dikkate almalarını öneriyorum. Her burun modeli her yüz tipine uygun olmayabilir. Bizim için kişinin yüz hatlarına en uygun burun modelinin yanı sıra, hastanın iyi nefes almasını da sağlamak önemli. Gerek yurtdışından gerek yurtiçinden gelen hastalarımızla operasyonlarımız öncesi bunun üzerine konuşuyoruz. Taha Duymaz bize geldiğinde burnu ile ilgili şikayetleri vardı. Bir dizi değişiklikler istediğini söyledi. Biz Taha'nın yüz hatlarına en uygun olan operasyonu yaptık. Kendisi kısa sürede yeni görünümüne kavuştu. Daha sağlıklı nefes alabiliyor. Yeni görünümünden memnun. Ünlü cerrah, 18 yaşındaki fenomenin burun ameliyatının yanı sıra aynı zamanda kepçe kulak ameliyatını da gerçekleştirdi. Operasyonla ilgili bilgileri sosyal medya hesabından da paylaşan İlen, "Bu operasyonlarda önemli olan öncesinde nasıldı biz nereye getirdik buna dikkat etmek gerekir." şeklinde konuştu.



İlen, kepçe kulak ameliyatı ile ilgili de, "Yaklaşık 45 dakikalık bir operasyondu. Ameliyat sonrası şişliklerin olması normal. Kepçe kulak ameliyatı sonrası ilk 1 hafta sürekli olmak üzere 1 ay civarında bandaj kullanımı önermekteyim." dedi.



Op. Dr. Ferhat İlen, fenomenin dudağı, çenesi ve yanaklarında ise estetik dokunuşlar olduğu iddialarının doğru olmadığını söyledi.