Op. Dr. Yavuz Özsular: Vücut şekillendirmede J Plasma dönemi

J Plasma teknolojisinin liposuction ameliyatlarıyla beraber ya da tek başına uygulanabildiğini belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özsular, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı teknoloji hakkında şunları söyledi: "J Plasma, radyofrekansın helyum gazıyla birleşmesiyle ortaya çıkan plazma enerjisidir. Dokuların sıkılaşmasını, gevşemiş kolajenlerin yeniden yapılanmasını sağlar ve gençleşmiş bir cilt altı dokusu meydana getirir. J Plasma'nın maksimum faydası ve sonuçları uzun dönemde ortaya çıkar."



AŞIRI SARKIKLIĞI OLMAYAN HASTALARA UYGULANIYOR

Op. Dr. Yavuz Özsular, "J Plasma hangi hastalara uygulanabilir?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Aşırı cilt sarkıklığı ve deformitesi olmayan, cildinde bir miktar gevşeklik olan hastalara liposuction ile uygulamaktayız. Böylece kesi yapılan germe ameliyatlarına gerek kalmadan J Plasma ile sıkı ve canlı bir cilt elde edebiliriz. Net tanı için muayene esastır."



YÜKSEK ISILARDA BİLE CİLT YANIKLARI OLMUYOR

Dr. Özsular, J Plasma'nın hasta sağlığı açısından güvenli bir uygulama olduğunu da ifade etti: "Alanında uzman hekimler tarafından uygulandığında son derece güvenilir bir uygulamadır. Cilt yüzeyinde 46 derecenin üzerindeki ısılarda yanık oluşur. Yani deri yüzeyi 47 derecelik bir ısıya maruz kalmamalıdır. Cilt altı dokularda ise sıkılaşma sağlanabilmesi için kolajen hücrelerinin 65 derece ile 85 derece arasındaki sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaşması gerekir. 65 derecenin altında kalan ısılar, kolajenlerin uyarımını ve yeniden yapılanmasını sağlar. J Plasma üstün teknolojisiyle cilt altı ısısının 80-85 dereceye ulaştığı halde deri yüzeyi ısısının 40-42 dereceyi geçmesine izin vermediği için cilt yanıklarına neden olmaz. Son derece güvenilir ve kontrollü bir uygulamadır. Çok yüksek derecelere ulaşıldığında bile deri yüzeyinde ısı hasarı oluşmaz."



DERİ ÇIKARMADAN GERME EFEKTİ SAĞLIYOR

J Plasma'nın uygulama bölgelerini "Gıdı, boyun, göğüsler, jinekomasti, kol, karın, simit bölgesi (karnın yan tarafları), sırt, iç bacak, popo, basen, bacaklar ve selülitler" olarak sıralayan Op. Dr. Yavuz Özsular, bu yöntemin avantajlarını da şöyle açıkladı: "Ciltte gözle görülür bir sıkılaşma ve toparlanma görülür. Vücuda, boyuna uygulanabilir. Uygulandığı bölgede selülitleri tedavi eder. Cilt yüzeyi ile cilt altında 45 derecelik sıcaklık farkı sağlar. Güvenlidir. Uygulandığı bölgede kesi yapılmaz. Büyük pansumanlar ve izler olmaz. Deri çıkarmadan germe efekti sağlar. Büyük sarkmalar olmadığı takdirde kol germe, karın germe ve uyluk germe gibi ameliyatlara iyi bir alternatiftir. İyileşme süreci hızlıdır. Sonuçları uzun ömürlüdür."