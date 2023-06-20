Op. Dr. Ozan Balık'ın fark yaratan estetik cerrahi yaklaşımları

1975 Adana doğumlu Op.Dr. Ozan Balık 1999'da Çukurova Üniversitesi'nde tıp diplomasını aldı. 2002'de ise büyük bir atılım yaparak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığına başladı.

Zorunlu hizmetini 2008 yılında Edirne'de tamamlayan Op. Dr. Ozan Balık hem Türkiye'nin hem dünyanın en güzel şehirlerinden olan ve estetik açısından oldukça popülerliğe sahip olan İstanbul'da özel kliniğinde hizmete başladı. Kliniğinde güncel olarak rinoplastiden yüz germeye, meme estetiğinden vücut şekillendirmeye, mommy makeover'den brezillian butt lift gibi birçok işlemi büyük bir titizlik ile yapmaktadır.

Kendisi durmadan geliştiren Op. Dr. Ozan Balık günümüzde artık saç ekimini de ilgili alanlarına sokmuş ve saç ekim konusunda da hizmet vermektedir

Günümüzün sorunu olan erkek bireylerde erken boşalma sorununa gerekli işlemlerle tedavisini sağlayan Op.Dr. Ozan Balık'ın aynı zamanda dünya çapında bilinen ve kabul edilmiş kendine özgü teknikleri var.

Aynı zamanda Roman yazmakta oldukça yetenekli olan Op.Dr. Ozan Balık sinema prodüksiyon'u ile başarılı kariyerine devam etmektedir.

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