Op. Dr. Cengizhan Ekizceli alın daraltma ameliyatını anlattı

Op. Dr. Cengizhan Ekizceli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yüz anatomisinde kaş ile saçlı deri arasında kalan bölge alın olarak adlandırılır. İnsan vücudunda ortalama alın uzunluğu 5,7 cm'dir. Bazı kişilerde genetik nedenler veya saç dökülmesi nedeniyle alın normalden daha geniş olabilir. Geniş alın yüz uyumunu bozarak estetik olmayan bir görünüm yaratır. Bu durum kişilerde özgüven problemlerine neden olabilir. Kadınlar genellikle istedikleri saç modelini kullanamamaktan yakınırlar." Ifadelerini kullandı.

AMELİYAT SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Alın açıklığı probleminden kurtulmak için en etkili cerrahi yöntemin alın daraltma ameliyatı olduğunu ifade eden Op. Dr. Cengizhan Ekizceli ameliyat sürecini "Alın daraltma ameliyatı genel anestezi altında yapılan ve normal şartlarda yaklaşık 1-1,5 saat süren bir işlemdir. Ameliyat öncesi gerekli ölçümler yapılarak alından kaç cm deri çıkarılacağına hasta ile birlikte karar verilir ve altın oran (altın oran tüm estetik operasyonlarda önemli bir ölçüdür) hesaplanarak çizimler yapılır. Saçlı derinin bittiği bölgeden ortalama 1,5-2 cm deri çıkarılabilir. İz saçlı derinin bittiği yerden (pretrical line) zikzak şeklinde yapılır. Ameliyat sırasında saç kökleri korunur ve böylece iz daha az görünür. İşaretlenen cilt bölümü çıkarıldıktan sonra cilt estetik olarak tekrar dikilir." şeklinde anlattı.

İYİLEŞME SÜRECİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Ameliyatın kısa sürede iyileştiğini vurgulana Op. Dr. Cengizhan Ekizceli "Ameliyat sonrası iki gün bandaj ve buz uygulaması yapılır. Bir gece hastane istirahatinden sonra taburculuk planlanır. İlk 1 hafta alın bölgesinde ödem olması normaldir. Bu ödem 1 ay içinde düzelir. Ameliyattan sonraki 2. gün duş alabilir ve sosyal aktivitelere başlayabilirsiniz. Ameliyat sonrası yara iyileşmesi için kremler ve yara izi giderici kremler ile yara hızlı ve daha az iz bırakarak iyileşecektir. Bu iz ilk 1-2 ay içinde belirgin olsa da bir yıl içinde belirsizleşir. Hastalar yine de bu izin hiç görünmemesini istiyorlarsa, o ince çizgiye saç ekimi yapılarak izin görünmemesi sağlanabilir." Sözleri ile ameliyattan eser kalmaması için yapılması gerekeni de bu sözlerle belirtti.

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