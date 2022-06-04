Op. Dr. Battal Tekin: Ameliyattan korkanlara burun dolgusuyla estetik

Burun dolgusu işleminde herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığını dile getiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Battal Tekin, uygulama hakkında şu bilgileri verdi:



"Burun dolgusu (liquid rhinoplasty), buruna şekil vermek için cilt altına dolgu maddelerinin enjekte edildiği, cerrahi olmayan bir yöntemdir. Buruna hacim kazandırmak için enjeksiyonda hyalüronik asit gibi cilt dolgu malzemeleri kullanılmaktadır. Bu malzemeler burun hücrelerine uyumludur. Böylece uygulanan dolgunun vücuda adapte olması ve vücudun dolguyu benimsemesi en kısa süre içerisinde gerçekleşmektedir."



KOLAY, PRATİK VE EKONOMİK

Burun dolgusu uygulamasının rinoplasti ameliyatına nazaran uygulaması daha kolay, pratik ve ekonomik bir işlem olduğunu dile getiren Op. Dr. Battal Tekin, "Dolgu; burun yapısına, burun derisine, kıkırdak ve kemik yapısına uygun olarak yapılmaktadır. Burun estetiği isteyen ama ameliyat olmaktan korkan kişiler için önerilen bir uygulamadır. Kemerli veya ucu düşük burun yapıları için uygundur" dedi.



EĞRİLİKLERE, ÇÖKMELERE, BURUN UCU DÜŞÜKLÜĞÜNE VEDA

Dr. Tekin, "Burun dolgusu işlemi hangi rahatsızlıklarda uygulanabilir?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Burundaki eğrilikleri ve çökmeleri gidermek, burun kökündeki çökmeleri düzeltmek, burun ucunu kaldırmak, kırıklardan kaynaklanan estetik bozuklukları, asimetrileri ve diğer şekil bozukluklarını gidermek amacıyla uygulanabilir. Burun dolgusu işlemiyle düz veya basık burunlara daha yüksek bir görünüm de kazandırılabilir."



GÜNLÜK YAŞAMINA HEMEN DÖNEBİLİR

Op. Dr. Battal Tekin, işlemin nasıl gerçekleştirildiğini de detaylı olarak anlattı: "Öncelikle hastanın burun görünümünde şikâyet ettiği noktalar öğrenilir, işlem gerektiren noktalar belirlenir. Genel anesteziye gerek duyulmaz. Burun anestezik kremle uyuşturulur ve enjeksiyon aracılığıyla şekil bozuklukları giderilir. İsteğe bağlı olarak hastanın burun ucu da kaldırılır ve işlem tamamlanmış olur. Yaklaşık 15-20 dakika süren burun dolgusu işleminden sonra uygulama bölgesine antibiyotik içeren krem uygulanır. Dolgu, hastaların iş ve sosyal yaşamını etkilemeyen, hızlı ve konforlu bir tedavi seçeneğidir. Hasta, işlemin hemen sonrasında günlük yaşantısına rahatlıkla devam edebilir. Dolgu öncesi ve sonrasına dair dikkat çekmem gereken bazı noktalar da var. Öncesinde kan sulandırıcı ilaç kullanmamak gerekir. Ayrıca burun bölgesinde enfeksiyon mevcutsa işlem ertelenmelidir. Dolgu işlemi sonrasında da hasta burnuna darbe almamaya dikkat etmeli, şişmeye veya kanamaya sebebiyet verebilecek durumlardan uzak durmalıdır. Örneğin sıcak suyla duş alınmamalı, sauna gibi ortamlardan kaçınılmalıdır."



MUTLAKA KLİNİK ORTAMINDA YAPILMALI

Söz konusu işlemin mutlaka steril bir klinik ortamında hijyenik şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Battal Tekin, "Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da dolgu malzemesinin kalitesidir. Hyalüronik asit bazlı dolgu malzemesinin kalitesi hem işlemin kalıcılığı hem de başarısı açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. Dr. Tekin, burun dolgusunun kalıcı olmadığını da sözlerine ekledi: "Burun dolgusunda kullanılan madde, 15 ila 18 ay içinde doğal olarak vücuttan atılmaktadır. Hyalüronik asit de vücut tarafından tamamen emildiği zaman burun eski şeklini alır. Dolgunun kalıcılığı, hastanın vücut yapısına ve kullanılan dolgu malzemesine bağlı olarak farklılık gösterir."