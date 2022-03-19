📌ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR? Bebek, çocuk ve hamileler için en hızlı doğal çözümler! Evde kuru ve balgamlı öksürük nasıl geçer?

Soğuk havalarda, özellikle de mevsim geçişlerinde kendini göstermeye başlayan öksürük bir çok kişinin şikayetçi olduğu hastalıklardan birisidir. Kişiden kişiye kuru ya da balgamlı olarak değişen öksürük toz, alerjen maddeler ve duman gibi tahriş edicilerden ortaya çıkabilmektedir. Bazen bir kaç gün, bazen de can sıkıcı şekilde haftalarca sürebilmektedir. Öksürükten evde hazırlayacağınız bitki çayları, sütlü bal, pekmez gibi doğal yollarla kurtulabileceğiniz gibi, doktora giderek de bu derde çare bulabilirsiniz. Bu içeriğimizde evde öksürüğe ne iyi gelir? sorusuna ilişkin bilgilere yer verdik. İşte öksürük problemine karşı evde hazırlayabileceğiniz doğal çözümler...
ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMENİN YOLLARI
Öncelikle şunu belirtelimki; bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde her dönemde görülebilen öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Tedavisi ise yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. İşte evdeki malzemelerle öksürüğü geçirebileceğini yollar;
- Zerdeçal ve zencefil
- Sütlü bal
- Pekmez
- Kuşburnu çayı
- Günde en az 2 litre su
- Ihlamur, Zencefil, Adaçayı
- Pastil
- Ayva çayı
- Ekinezya Çayı
- Yaseminli portakal çayı
ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMEK İÇİN NE YAPILIR?
- Bulunduğunuz ortamı havalandırırarak
- Oda nemlendiricilerini kullanarak
- Soğuk ortamlardan kaçınarak
- Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durarak
- Burnu temizleyerek
- Buhar cihazı ile buhar soluyarak
- Yastığınızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlayarak
- Parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durarak öksürüğü geçirebilirsiniz.