Öksürüğe boza

Kış aylarının en sevilen içeceklerinden boza, ağızları tatlandırıyor. İçerdiği fosfor ve sodyum mineralleri ile A, B1, B2, E ve C vitaminleri sayesinde şifa dağıtıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
BOZA antioksidan açısından zengindir. Kanser ve kalp hastalıklarıyla savaşır.
FERMENTE içeriği sayesinde bağırsak mikrobiyatası için faydalıdır.
SIVI ekmek olarak adlandırılan boza, vücuda sıcaklık verir. Tok tutar
PROTEİN, yağ ve karbonhidrat içeriği sayesinde besin değeri yüksektir.
EMZİRME dönemindeki anneler için enerji kaynağıdır. Anne sütünü artırır.
KALP hastalıklarından korur.
ÖKSÜRÜĞÜ keser.
KİLOLARA YEŞİL ÇAY
ANTİOKSİDAN içeriği ile hastalıklara savaş açan yeşil çay, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. İçimizi ısıtıyor
MİGRENE LAVANTA
DAYANILMAZ ağrılara neden olan migrenin lavanta yağından geçiyor. Baş ağrısını hafifleten lavanta yağı, migren ataklarını engelliyor.
KALPLERE ÇEKİRDEK
ÇİNKO deposu kabak çekirdeği, beyin hücrelerini güçlendirir. Hafıza kaybını engeller. Kalbi korur ve güçlendirir. Saçların dökülmesini durdurur.
BOZA antioksidan açısından zengindir. Kanser ve kalp hastalıklarıyla savaşır.
FERMENTE içeriği sayesinde bağırsak mikrobiyatası için faydalıdır.
SIVI ekmek olarak adlandırılan boza, vücuda sıcaklık verir. Tok tutar
PROTEİN, yağ ve karbonhidrat içeriği sayesinde besin değeri yüksektir.
EMZİRME dönemindeki anneler için enerji kaynağıdır. Anne sütünü artırır.
KALP hastalıklarından korur.
ÖKSÜRÜĞÜ keser.
KİLOLARA YEŞİL ÇAY
ANTİOKSİDAN içeriği ile hastalıklara savaş açan yeşil çay, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. İçimizi ısıtıyor
MİGRENE LAVANTA
DAYANILMAZ ağrılara neden olan migrenin lavanta yağından geçiyor. Baş ağrısını hafifleten lavanta yağı, migren ataklarını engelliyor.
KALPLERE ÇEKİRDEK
ÇİNKO deposu kabak çekirdeği, beyin hücrelerini güçlendirir. Hafıza kaybını engeller. Kalbi korur ve güçlendirir. Saçların dökülmesini durdurur.