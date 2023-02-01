Öksürüğe boza

aylarının en sevilen içeceklerindenağızları tatlandırıyor. İçerdiği fosfor ve sodyum mineralleri ile A, B1, B2, E ve C vitaminleri sayesinde şifa dağıtıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:antioksidan açısından zengindir. Kanser ve kalp hastalıklarıyla savaşır.içeriği sayesinde bağırsak mikrobiyatası için faydalıdır.ekmek olarak adlandırılan boza, vücuda sıcaklık verir. Tok tutaryağ ve karbonhidrat içeriği sayesinde besin değeri yüksektir.dönemindeki anneler için enerji kaynağıdır. Anne sütünü artırır.hastalıklarından korur.keser.içeriğiile hastalıklarasavaş açanyeşil çay, sağlığaolan faydalarıyladikkat çekiyor.Zayıflamaya yardımcıoluyor. İçimiziısıtıyorağrılaraneden olanlavantayağından geçiyor.Baş ağrısınıhafifleten lavantayağı, migrenataklarını engelliyor.deposu kabak çekirdeği, beyin hücrelerini güçlendirir. Hafıza kaybını engeller. Kalbi korur ve güçlendirir. Saçların dökülmesini durdurur.