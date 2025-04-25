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Obezitede direnç artıyor!

Ülkemizde 30 yaş üzerindeki her 3 kişiden 1’ini obezite hastası oluşturuyor. Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, yeni zayıflama ilaçlarının bilinç siz kullanımının obezite tedavisinde direnci artırdığını söylüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Obezitede direnç artıyor!

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Dünya genelinde ve Türkiye'de obezite oranlarının baş döndürücü bir hızla artması, bu hastalığın toplumsal sağlık sorununa dönüşmesine yol açıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, obezitenin önlenmesi kadar tedavisine de önem verilmesi gerektiğini belirtiyor. Artış hızı ve nedenleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
2022 itibariyle, 18 yaş üstündeki dünya nüfusunun 2.5 milyarının fazla kilolu, 890 milyonunun ise obezite sorunu yaşadığı biliniyor. Yapılan çalışmalar; dünya üzerindeki her 8 kişiden 1'inin obez olduğunu ve son 30 yılda bu oranın erişkinlerde 2'ye katlandığını gösteriyor. Gelecek için de tehlike çanları çalıyor.

Çünkü, dünyada obezite artış hızı en çok çocuk ve ergenlerde yüksek. 30 yılda çocuklarda obezite artışı 4'e katlandı! Çocuk ve gençlerdeki obezitenin adeta bir salgın gibi katlanarak artması, gelecekte de obezitenin yol açtığı hastalıkların daha büyük bir sorun olarak yaşanacağını gösteriyor. Obezite artış oranında Avrupa'da birinciyiz. Türkiye'de 30 yaş üzerindeki nüfusta fazla kilo oranı yüzde 60, obezite oranı yüzde 30 olarak saptanmış. Bu rakamlar, ülkemizde her 3 kişiden birinin obezite sorunu yaşadığını gösteriyor. Obezite sorunu yaşayan bireylerde; diyabet, insülin direnci, hipertansiyon, inme ve kalp krizi gibi kalp damar hastalıkları daha sık görülüyor.

Ayrıca, birçok kanser türünde risk artışı, uyku apnesi, yağlı karaciğer ve safra yolu hastalıkları, eklem ve kemiklerde mekanik problemler, infertilite, gebelik komplikasyonları, psikolojik rahatsızlıklar ile sosyal izolasyon gibi sorunlar da obeziteye bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

3 NEDENİ BULUNUYOR
Tedaviye dirençli obezitede görülen artışın üç önemli nedeni var; birinci neden, yeni kuşak zayıflatma ilaçlarının (GLP-1 analogları) reçetesiz ve kontrolsüz satılarak, hekim takibi olmaksızın kullanımıdır. Bu durum ilaca direnç, yetersiz etki veya zaman içinde etkinlikte azalmaya yol açmaktadır. Yani yeni zayıflatıcı ilaçların bilinçsiz kullanımı bir süre sonra ilaca duyarsızlık yapmaktadır. İkinci neden, zayıflama ameliyatlarının kontrolsüz ve endikasyonsuz uygulamaları sonucu bir süre sonra verilen kiloların geri gelmesidir. Üçüncü neden ise bilinçsiz diyet uygulamaları ve hatalı diyet reçetelerinin obeziteyi yeniden tetiklemesidir.

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