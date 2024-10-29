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Nehirde Uzaylı Yumurtası Alarmı: Gizemli Turuncu Koloniler Hızla Yayılıyor

Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir kanalda, dinozor yumurtasını andıran turuncu ve sümüksü bir yapı keşfedildi. Bu nesnenin Bryozoa adı verilen bir koloniden oluştuğu belirtildi. Ekolog Anne Nijs, AD'ye verdiği demeçte, bu türün bölgede daha önce tespit edilmediğini, kolonilerin boyutlarının iki metreye kadar büyüyebildiğini ve farklı kolonilerin birbirine yapışarak daha büyük yapılar oluşturabildiğini ifade etti. Uzmanlar, bu yayılmanın 1990'lı yıllardan beri Batı Avrupa'nın birçok yerinde hız kazandığını söyledi.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 17:26 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 17:26
Nehirde Uzaylı Yumurtası Alarmı: Gizemli Turuncu Koloniler Hızla Yayılıyor

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Hollanda'nın Utrecht kentinde, nehirden çıkarılan parlak turuncu bir nesne, Bryozoa adı verilen mikroskobik hermafrodit canlılardan oluşan bir koloni olarak tanımlandı. Nijs, bu kolonilerin ABD'nin doğu kıyılarından geldiğini, fakat Avrupa'da ilk kez 1883'te Almanya'da tespit edildiğini belirtti. The Sun'ın haberine göre, benzer yapılar geçtiğimiz baharda Oklahoma'da da görülmüştü ve bu olay çeşitli komplo teorilerine sebep olmuştu.

Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir kanalın dibinde, yerel ekologlar tarafından keşfedilen parlak turuncu ve sümüksü bir yapı, nadir bir Bryozoa kolonisi olarak tanımlandı. Dinozor yumurtasına benzetilen bu yapının varlığı, uzmanlar arasında şaşkınlık yarattı.

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

HERMAFRODİT CANLILARIN BÜYÜLEYİCİ YAPISI

Bilim insanlarının açıklamalarına göre, Bryozoa kolonileri, hem dişi hem de erkek üreme organlarına sahip hermafrodit zooidlerden oluşuyor. Bu küçük canlılar, birbirine yapışarak büyük çanta benzeri kabuklar meydana getiriyor. Koloniler, zamanla birleşip daha büyük kütlelere dönüşebiliyor ve çapları iki metreye kadar ulaşabiliyor.

İLK KEZ HOLLANDA'DA GÖRÜLDÜ

Ekolog Anne Nijs, bu yapıların Hollanda'da daha önce tespit edilmediğini belirtti. AD'ye yaptığı açıklamada, "Bu canlıların burada bulunması olağan değil. İlk kez tespit edildi ve bu nedenle oldukça özel bir durum" ifadelerini kullandı. Ancak Nijs, kolonilerin estetik olarak rahatsız edici görünmesine rağmen çevreye zarar vermediğini vurguladı.

BRYOZOA TÜRÜNÜN KÖKENİ

Bryozoa kolonilerinin kökeni ABD'nin Doğu kıyılarına dayanıyor. Avrupa'daki ilk bulgularına ise 1883 yılında Almanya'da rastlandı. The Sun'ın haberine göre, geçtiğimiz baharda Oklahoma'da benzer yapılar keşfedilmesi, türün dünya çapında yayılmasıyla ilgili çeşitli komplo teorilerine yol açtı.

HIZLA YAYILAN TÜR DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar, Bryozoa türünün 1990'lardan itibaren Batı Avrupa'nın birçok noktasında yayılmaya başladığını açıkladı. Utrecht kanalında tespit edilmesi, bu yayılmanın ivme kazandığına işaret ediyor. Bu canlılar, kendilerini klonlama yeteneğine sahip oldukları için bulundukları bölgede hızla çoğalabiliyor.

Bryozoa kolonilerinin yayılma hızı dikkat çekse de uzmanlar, bu yapının insan sağlığına ya da ekolojik dengeye doğrudan zarar vermediğini belirtiyor. Ancak gelecekte daha fazla bölgede görülme olasılığına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

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