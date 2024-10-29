Nehirde Uzaylı Yumurtası Alarmı: Gizemli Turuncu Koloniler Hızla Yayılıyor

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Hollanda'nın Utrecht kentinde, nehirden çıkarılan parlak turuncu bir nesne, Bryozoa adı verilen mikroskobik hermafrodit canlılardan oluşan bir koloni olarak tanımlandı. Nijs, bu kolonilerin ABD'nin doğu kıyılarından geldiğini, fakat Avrupa'da ilk kez 1883'te Almanya'da tespit edildiğini belirtti. The Sun'ın haberine göre, benzer yapılar geçtiğimiz baharda Oklahoma'da da görülmüştü ve bu olay çeşitli komplo teorilerine sebep olmuştu. Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir kanalın dibinde, yerel ekologlar tarafından keşfedilen parlak turuncu ve sümüksü bir yapı, nadir bir Bryozoa kolonisi olarak tanımlandı. Dinozor yumurtasına benzetilen bu yapının varlığı, uzmanlar arasında şaşkınlık yarattı.

Fotoğraflar: X HERMAFRODİT CANLILARIN BÜYÜLEYİCİ YAPISI Bilim insanlarının açıklamalarına göre, Bryozoa kolonileri, hem dişi hem de erkek üreme organlarına sahip hermafrodit zooidlerden oluşuyor. Bu küçük canlılar, birbirine yapışarak büyük çanta benzeri kabuklar meydana getiriyor. Koloniler, zamanla birleşip daha büyük kütlelere dönüşebiliyor ve çapları iki metreye kadar ulaşabiliyor. İLK KEZ HOLLANDA'DA GÖRÜLDÜ Ekolog Anne Nijs, bu yapıların Hollanda'da daha önce tespit edilmediğini belirtti. AD'ye yaptığı açıklamada, "Bu canlıların burada bulunması olağan değil. İlk kez tespit edildi ve bu nedenle oldukça özel bir durum" ifadelerini kullandı. Ancak Nijs, kolonilerin estetik olarak rahatsız edici görünmesine rağmen çevreye zarar vermediğini vurguladı.