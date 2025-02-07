Nanenin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Ağız kokusu, kötü ağız hijyeni, yediğiniz yiyecek türleri ve bazı tıbbi durumlar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabiliyor. Beslenme düzeninizi iyileştirmek ve ağız hijyeni uygulamak ağız kokusunu gidermeye yardımcı olabiliyor.



Diyetisyen Didem Yıldız Küçük, ağız kokusuna yardımcı olacak bazı beslenme önerilerinde bulunuyor: Bol su içmek, ağız kuruluğunu önler. Elma, havuç ve kereviz gibi gıdalar tüketin. Kokuya neden olan sarımsak, soğan ve baharatlı yiyecekler kokuyu artırır. Nane ve maydanoz yapraklarını çiğneyin. Nefesinizi tazeler.

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