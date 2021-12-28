Mutlu evlilik kalbin ilacı (Sağlık haberleri)

ABD'de yapılan bir araştırmada evli olmayan kalp hastası bireylerin, evli bireylere göre kalp damar hastalıklarından ölüm ve kalp krizi geçirme riskinin %52 oranında daha fazla olduğu ortaya çıktı. Doç. Dr. Yiğit Çanga, "Boşanmış bireylerde duygusal ve finansal kaygı ile strese bağlı kalp hastalığı riski artıyor" diyor.

ÖKSÜRÜĞE REÇEL

Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Egzama ve çeşitli kaşıntıları giderir.

AĞRIYA LAVANTA

Kokusuyla mest eden lavanta, uyku problemlerini azaltır. Depresyonu önler. Baş ağrısını hafifletir. Kabızlığı ve hazımsızlığı bitirir. Mide bulantısını engeller.

TANSİYONA HAVUÇ

A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Mide ülserinden korur. Tansiyonu dengeler.