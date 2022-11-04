Morluk deyip geçmeyin! Lösemi ihmale gelmez

Lösemi, çocukluk çağının en sık görülen kanserlerinin başında geliyor. Prof. Dr. Cengiz Canpolat, lösemide ihmale gelmez belirtileri anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Bacağın üst tarafında morluklar: Vücutta çok sayıda kendiliğinden veya hafif darbe ile meydana gelen morluklar, önemsiz olabildiği gibi bu ciddi hastalığın sinyalleri de olabilir.

Burun ve diş eti kanamaları: Lösemi kan hücrelerini etkileyen bir hastalık olduğundan burun ve dişeti kanamalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Lenf bezlerinde büyüme ve ağrı: Karaciğer, dalak ve lenf bezlerinin büyümesi, lösemi hastalığının belirtileri olabiliyor. Ayrıca uzun süren, nedeni belli olmayan ateşte lösemiyi ekarte etmek için bazı testler yapılmalıdır.

Çabuk yorulma: Kansızlığa bağlı olarak halsizlik, çabuk yorulma ve solukluk gibi belirtiler önemli sinyaller olabiliyor.



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