Lösemi, çocukluk çağının en sık görülen kanserlerinin başında geliyor. Prof. Dr. Cengiz Canpolat, lösemide ihmale gelmez belirtileri anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
Bacağın üst tarafında morluklar: Vücutta çok sayıda kendiliğinden veya hafif darbe ile meydana gelen morluklar, önemsiz olabildiği gibi bu ciddi hastalığın sinyalleri de olabilir.
Burun ve diş eti kanamaları: Lösemi kan hücrelerini etkileyen bir hastalık olduğundan burun ve dişeti kanamalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.
Lenf bezlerinde büyüme ve ağrı: Karaciğer, dalak ve lenf bezlerinin büyümesi, lösemi hastalığının belirtileri olabiliyor. Ayrıca uzun süren, nedeni belli olmayan ateşte lösemiyi ekarte etmek için bazı testler yapılmalıdır.
Çabuk yorulma: Kansızlığa bağlı olarak halsizlik, çabuk yorulma ve solukluk gibi belirtiler önemli sinyaller olabiliyor.
HAFIZAYA BİR NAR
Bereketin sembolü nar, C vitamini ve potasyum açısından diğer meyvelerden üstündür. Hafızayı güçlendirir. Kanser riskini azaltır.
- Sağlık
- 04.11.2022 Gazete
Morluk deyip geçmeyin! Lösemi ihmale gelmez
Kan kanseri olarak bilinen lösemi, birçok hastalıkla karıştırılabiliyor. Bu da erken anlaşılamamasına neden oluyor. Uzmanlar, yorgunluk ve bacaklardaki morlukların ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. İşte sizler için derlediğimiz 4 Kasım TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...
Lösemi, çocukluk çağının en sık görülen kanserlerinin başında geliyor. Prof. Dr. Cengiz Canpolat, lösemide ihmale gelmez belirtileri anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor: