Migren kadınların düşmanı (Sağlık haberleri)

Baş ağrısı, günümüzde hemen herkesin yakındığı sağlık sorunları arasında yer alıyor. Dr. Refik Kunt, her yüz kadından 80'inin migrenden yakındığını söylüyor. Başın tek tarafını tutan ve saatler süren zonklayıcı ağrılarla kendini gösteren migrenin hayatı kabusa çevirdiğine dikkat çekiyor. Kunt, "Tanıda ağrının zonklayıcı karakterde olması ve en az 4 saat sürmesi, tek taraflı olması ve ileri aşamalarda bulantının eşlik etmesi önemli belirtilerdir" diyor. Şöyle devam ediyor: İlaç tedavisi, migren botoksu ve aşısı olmak üzere başlıca 3 gruba ayrılır. İlaçlardan ağrı kontrolü sağlanamaması halinde üç-altı ayda bir migren botoksu uygulaması ile güzel sonuçlar alınabilir.

BAYRAMINIZ ZEHİR OLMASIN

Yarın 4 günlük Kurban Bayramı başlıyor. Herkes kavurmanın hayalini kuruyor. Ancak iştah kabartan sofralar, hastalıklara da zemin hazırlıyor. Diyetisyen Ege Ramadanoğlu, bayramda sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Özellikle yüksek tansiyonu, kalp-damar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin et tüketiminde ölçülü olması gerektiğini söylüyor. Şu uyarılarda bulunuyor:

■ GÜNDE 2-2.5 litre su için. Asitli içecekler yerine ayran tüketin.

■ ET, sindirimi zor olan bir besindir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Hemen tüketilmemeli.

■ KURBAN etini yine kırmızı ette olduğu gibi geç saatte tüketmeyin. Hazımsızlık olmaması için akşam yemeklerinde değil, öğle yemeklerinde yiyin.

■ ETLERİN pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edin. Kızartmalardan kaçının.

KARACİĞER DOSTU KAYISI

Kayısı, hastalıklardan korur. Gözleri güçlendirir. Bağırsaktaki faydalı bakterileri çoğaltır. Sindirimi hızlandırır. Kas sağlığını korur ve tansiyonu dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Karaciğer sağlığını korur. Kabızlığı engeller.

KANSERSAVAR BROKOLİ

Kanserli hücrelerin büyümesini engelleyen brokoli, meme kanserine savaş açar. Kan akışını hızlandırır. Kalp hastalıklarından korur. Saç dökülmesini engeller. Beyni güçlendirir. Unutkanlığı engeller. Gözleri besler. Kemikleri korur.

CEVİZDE SAĞLIK VAR

Ceviz, kalp krizi riskini azaltır. Sindirimi hızlandırır. Bağırsakları güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Vücudun yaşlanmasını yavaşlatır. Eklem ağrılarını dindirir. Günde bir avuç yendiğinde tok tutar.