SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Mide koruyucuyu sakın böyle içmeyin! Bu hata organları süzgece çeviriyor

Mide koruyucu ilaçlar, günümüzde pek çok kişinin mide sağlığını korumak veya sindirim sistemi sorunlarına çözüm bulmak için başvurduğu yaygın bir tedavi yöntemi haline geldi. Ancak, son zamanlarda yapılan araştırmalar ilacın kullanımın organ hasarlarına neden olabileceği konusunda ciddi uyarılara yol açıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 19:20 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 19:20
Mide koruyucuyu sakın böyle içmeyin! Bu hata organları süzgece çeviriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzmanlar mide koruyucu ilaçların uzun süreli kullanımının, sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. İşte detaylar...

BÖBREKLERİ MAHVEDİYOR

Gastroözofageal reflü hastalığı gibi uzun soluklu hastalıklarda öncelikle yaşam tarzı değişikliği ile şikayetlerin tedavi edilmesi gerektiğini belirten uzman, ilaç ihtiyacı olduğunda ise mümkün olan en düşük dozda kullanımın ve doktorun değerlendirmesi doğrultusunda planlanmasının önemine değindi.

Uzman isim mide koruyucu ilaçların geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu, ancak uzun dönemde kullanımlarının böbrek hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, karaciğer hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle, ilaçların uzun süreli kullanımının hastaların sağlığı üzerindeki olası etkilerinin dikkate alınarak planlanması gerektiği vurgulandı.

EN AZ DOZDA VE NADİREN KULLANILMALI

Uzmanın yaptığı açıklamalara göre, hastalarda mide koruyucu ilaç kullanımının kesilmesi veya dozun azaltılması gerektiğinde, bu kararın hastanın durumuna göre doktor tarafından verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, ilacın birdenbire kesilmesinin asit salınımında artışa yol açabileceği ve bu nedenle dikkatli bir şekilde doz azaltılması veya kesilmesinin yapılması gerektiği vurgulandı.

Böyle gözüküyorsa ağzınıza sürmeden çöpe atın! Dondurma sevenlere uzman uyarısı!
Böyle gözüküyorsa ağzınıza sürmeden çöpe atın! Dondurma sevenlere uzman uyarısı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
Trendyol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun mesajı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!
Peru’da küresel terör LGBT’ye geçiş yok: Trans bireyler akıl hastası statüsüne alındı
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Kocaeli’yi karıştıran fabrika: Önce grup seks sonra gizli kamera!
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin iddianamesinde şok detay! Örgütten ayrılmak isteyene ’dekor yapmak’ şifresiyle dayak!
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
SON DAKİKA