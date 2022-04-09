Mide bulantısı, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor: Reflü mide bulandırır

MIGREN:

Migren ataklarının en belirgin özelliği zonklama şeklindeki baş ağrısıdır. Ancak bu baş ağrısına; mide bulantısı, kusma gibi şikayetler de eklenebilir.

BÖBREK VE İDRAR YOLU HASTALIKLARI:

Böbrek taşları veya idrar yolu enfeksiyonları şiddetli ağrıya neden olur. Ağrının yanı sıra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler de görülür.

KALP KRİZİ:

Kriz sırasında vücut yeterli oksijen alamaz. Bu da baş dönmesiyle birlikte mide bulantısı ve kusma şikayetlerine yol açar.