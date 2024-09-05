Mesane kanserini yakından tanıyın: İşte bilinmesi gerekenler...

Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Toplumda görülme sıklığı giderek artıyor. Mesane kanseri ise en sık görülen türleri arasında yer alıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, toplumda bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlara değiniyor.

Hastalıkta erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çeken Dr. Gürağaç, "Sadece mesane kanserinin içeriden kazınması bile eğer erken evrede yakaladıysak mesane kanserini tamamen ortadan kaldırır. Hastalar, cerrahi tedavinin kanserin yayılmasına ve ilerlemesine sebep olur inancına lütfen kapılmasınlar. Kanser dokusu mesane duvarının daha derinlerine girerse hasta basit bir işlemle kurtulabilecekken mesanenin alınması, bağırsaktan mesane yapılması gerekebilir" uyarısında bulunuyor.

İLK SUÇLU SİGARA

Mesane kanseri, toplumda bilinenin aksine sadece erkeklerde görülmüyor. Kadınları da tehdit ediyor. Özellikle sigara içen kadınlar daha çok risk taşıyor. İyi huylu tümörlerde düzenli takibin önemine dikkat çeken Op. Dr. Ali Gürağaç, şöyle devam ediyor: Tümör aslında doku şişliği tanısıdır. Bunun iyi huylu ya da kötü huylu olduğu patolojik verilerle saptanır. Patoloji sonucuna göre mesane tümörlü hastaların takip ve tedavi planlanır. Mesane kanseri sadece sigara içenlerde görülmez. Çeşitli kimyasallara maruz kalmak da mesane kanserine yol açar.