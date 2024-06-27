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Mesane kanserine genç kalmayın

Mesane kanseri, erkekleri tehdit ediyor. Özellikle genç yaşlarda daha sık görülüyor. Erken teşhis, başarı şansını artırıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Mesane kanserine genç kalmayın

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Kanser, adıyla bile korkutuyor. Çağın vebası denilen bu hastalık, sağlığı tehdit ediyor. Mesane kanseri ise en sık görülen türü olarak biliniyor. Aniden gelen idrar, idrar yapamamak, idrar sırasında ağrı ve acı hissi bu hastalığın belirtileri arasında yer alıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Kadir Önem, bu hastalığın özellikle de sigara içen genç ve orta yaşlı erkeklerde görüldüğünü söylüyor.

Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili bilgiler veriyor. Hastalara öncelikle görüntüleme ve sistoskopi (idrar torbasına endoskopi ile bakmak) yapılıyor. Böylece mesanede (idrar torbasında) veya böbreklerde idrar kanallarında bir kitle olup olmadığına bakılıyor. Dr. Önem "Mesane kanserlerinde kapalı ameliyat ve mesaneye verilen ilaçlarla takip yapılabildiği gibi, daha yüksek riskli veya ilerlemiş kas dokusuna yayılmış hastalarda mesaneyi alma seçeneği gündeme gelir. Kapalı ameliyat sonrasında mesaneye ilaçlama genelde zayıflatılmış tüberküloz basili ile olmaktadır ve günümüzde akıllı ilaçlarla tedavi seçenekleri gündemdedir" diyor.

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