PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Mesane kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

Mesane kanseri, erkekleri tehdit ediyor. Özellikle genç yaşlarda daha sık görülüyor. Erken teşhis, başarı şansını artırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Mesane kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kanser, adıyla bile korkutuyor. Çağın vebası denilen bu hastalık, sağlığı tehdit ediyor. Mesane kanseri ise en sık görülen türü olarak biliniyor. Aniden gelen idrar, idrar yapamamak, idrar sırasında ağrı ve acı hissi bu hastalığın belirtileri arasında yer alıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Kadir Önem, bu hastalığın özellikle de sigara içen genç ve orta yaşlı erkeklerde görüldüğünü söylüyor.

Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili bilgiler veriyor. Hastalara öncelikle görüntüleme ve sistoskopi (idrar torbasına endoskopi ile bakmak) yapılıyor. Böylece mesanede (idrar torbasında) veya böbreklerde idrar kanallarında bir kitle olup olmadığına bakılıyor. Dr. Önem "Mesane kanserlerinde kapalı ameliyat ve mesaneye verilen ilaçlarla takip yapılabildiği gibi, daha yüksek riskli veya ilerlemiş kas dokusuna yayılmış hastalarda mesaneyi alma seçeneği gündeme gelir. Kapalı ameliyat sonrasında mesaneye ilaçlama genelde zayıflatılmış tüberküloz basili ile olmaktadır ve günümüzde akıllı ilaçlarla tedavi seçenekleri gündemdedir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu?
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: Hedef 5 yılda 15 milyar dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz
Başkan Erdoğan ve Sisi’den basın toplantısında önemli açıklamalar
Hamas İsrail saldırısında ölen esirlerin görüntüsünü yayımladı: Bu durumun tek sorumlusu Netanyahu
Arda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon d’Or ödülüne aday
Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet
Victor Osimhen resmen Galatasaray’da! Başrol Mertens değil Onyekuru | Cimbom açıkladı: İşte yıldız forvetin maliyeti
CHP’de ’penaltı’ krizi! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’in ’teknik direktörlüğüne’ itiraz: Günü geldiğinde deyip rest çekti
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP’li İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi
Gardırop Atatürkçüleri’nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan ’disiplin’ tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru
Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!
Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis’e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz
Galatasaray’da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti
Müge Anlı’daki üfürükçü olayında şok sözler: Annem göğüslerini açtı! Mehmet Yörük’ten başka bir cinayet daha mı var?
SON DAKİKA