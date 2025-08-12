SON DAKİKA
Menopozla ilgili doğru sanılan 10 yanlış bilgiye dikkat!

Menopoz 45 yaş sonrası "Geliyorum" diyor... Prof. Dr. Görgen doğru sanılan 10 yanlışı sıralıyor.

12 Ağustos 2025
Pek çok kadın menopoza girmek istemiyor! Peki bu reddedişin ya da istememenin nedeni nedir? Bu soruyu yanıtlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen, toplumda menopoz hakkındaki yanlış algılara, eksik ve hatalı bilgilere dikkat çekiyor. Doğru sanılan hatalı bilgileri 10 başlıkta açıklıyor:

MENOPOZ YAŞI GECİKTİRİLEBİLİR. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopozun başlamaması için yumurtalıkların yumurta üretmeye devam etmesi gerekiyor. Fakat yumurtalıklarda bulunan yumurta hücreleri tedavi ile yeniden yapılamıyor. Dolayısıyla menopoz geciktirilemiyor.



MENOPOZ YAŞLILIKTIR. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopoz bir yaşlılık belirtisi değildir, nedeni basit; insan ömrü uzuyor. Günümüzde uzayan yaşam, menopozun yeniden ele alınmasını gerektiriyor.



MENOPOZDA CİNSELLİK BİTER. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopozda cinsellik bitmiyor. Aktif ve haz alınabilecek bir cinsellik mümkün.



HORMON KULLANILMAMALIDIR. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Ateş basması ve terleme gibi şikayetler için hormon kullanılıyor. Ancak meme kanseri ve kalp hastası kadınlarda hormon tedavisi risklidir.



MENOPOZ KADINLIĞIN SONUDUR.YANLIŞ!

DOĞRUSU: Asla! K. Menopoz kadının sadece yumurta rezervinin bitmesi ve buna bağlı östrojen hormonunun eksikliğidir.



ERKEN MENOPOZDA HORMON KULLANILMAMALIDIR.YANLIŞ!

DOĞRUSU: 40 yaşından önce yumurtalık fonksiyonları duran kadınlara da doğal menopoz yaşına kadar östrojen takviye ediliyor. Böylece erken menopoza girenler, doğal menopoz yaşına kadar bu takviye ile destekleniyor.



MENOPOZ KİLO ALDIRIR. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopoza giren bir kadın dengeli beslenerek ve kalori hesabını iyi tutarak kilosuna dikkat ederse, sporunu yaparsa daha az sorun yaşıyor.

JİNEKOLOJIK MUAYENEYE GEREK YOKTUR. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Düzenli jinekolojik muayene hayatın her döneminde önemini koruyor.



KADINLAR ANNELERIYLE AYNI YAŞTA MENOPOZA GIRERLER. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopoz yaşını etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar; kilo, sigara ve alkol kullanımı, kronik hastalıklar, geçirilen ameliyatlar, radyoterapi veya kemoterapi tedavisi görülmesi, yüksek stres ile doğum sayısıdır.



MENOPOZ DÖNEMINDE ADET OLUNMADIĞI IÇIN KIRLI KAN ATILMAZ. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopoz sonrası yumurtalıklar hormon salgılamadıkları için adet kanaması da olmuyor. Dolayısıyla kanamanın olmaması doğaldır ve endişe edilmemelidir.

