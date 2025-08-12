Menopozla ilgili doğru sanılan 10 yanlış bilgiye dikkat!

Pek çok kadın menopoza girmek istemiyor! Peki bu reddedişin ya da istememenin nedeni nedir? Bu soruyu yanıtlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen, toplumda menopoz hakkındaki yanlış algılara, eksik ve hatalı bilgilere dikkat çekiyor. Doğru sanılan hatalı bilgileri 10 başlıkta açıklıyor:

MENOPOZ YAŞI GECİKTİRİLEBİLİR. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopozun başlamaması için yumurtalıkların yumurta üretmeye devam etmesi gerekiyor. Fakat yumurtalıklarda bulunan yumurta hücreleri tedavi ile yeniden yapılamıyor. Dolayısıyla menopoz geciktirilemiyor.

Menopoz (AA)