Menopoz dişlerin de düşmanı! Özellikle 50 yaş sonrası dikkat edilmesi gerekiyor | Sağlık tavsiyeleri

Menopoz döneminde, pek çok hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunların başında kemik erimesi gibi 50 yaş ve üzeri kadınları tehdit eden rahatsızlıklar geliyor. Diş Hekimi İlker Arslan, menopoz döneminde dişlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Arslan, östrojenin, kalsiyumun emilmesi için gerekli olan bir hormon olduğunu ve eksikliğinde kemik erimesi sorununun ortaya çıktığını ifade ediyor: Dişin etrafındaki kemik dokusunda meydana gelen erimeler, dişin desteğinin yok olmasına sebep olur ve dişlerin sallanıp ardından kaybedilmesi ile sonuçlanabilir. Menopozda kalsiyum derecesinin yükseltilmesi için kalsiyum ve emilimini arttıran D vitamin tüketilmesi gerekir.
PAKETTEN HEMOROİT ÇIKTI
Paketli gıdalar, hemoroit yani basur hastalığına yol açıyor. Doç. Dr. Fuat Ekiz, bu hastalığın karın içi basıncının artmasına bağlı olarak ortaya çıktığını söylüyor. Hemoroidin tedavi yöntemlerine değiniyor. "Tedavide ilaç tedavisi öneriliyor ancak ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Yine cerrahi müdahalenin zamanla nüksetme ihtimali olduğu için biz bu hastalara 'hemoroit bant ligasyon' dediğimiz bir yöntemle ameliyatsız bir çözüm üretmeye çalışıyoruz" diyor. Hemoroitten korunmak içinse şunları öneriyor: Yanlış beslenme alışkanlığı kabızlığa sebep olabileceği için katı gıdalar, hazır gıdalar ve katkılı yiyecekler basuru tetikleyen en önemli nedenlerdendir. Lifli yiyeceklerin tüketimi artırılmalı ve bol sıvı tüketilmelidir.
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