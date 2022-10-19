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    Menopoz dişlerin de düşmanı! Özellikle 50 yaş sonrası dikkat edilmesi gerekiyor | Sağlık tavsiyeleri

    Kadınların kabusu menopozla birlikte kemik erime görülüyor. Dişlerin kaybedilmesine neden oluyor. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ekim TAKVİM Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...

    Menopoz dişlerin de düşmanı

    Menopoz döneminde, pek çok hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunların başında kemik erimesi gibi 50 yaş ve üzeri kadınları tehdit eden rahatsızlıklar geliyor. Diş Hekimi İlker Arslan, menopoz döneminde dişlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Arslan, östrojenin, kalsiyumun emilmesi için gerekli olan bir hormon olduğunu ve eksikliğinde kemik erimesi sorununun ortaya çıktığını ifade ediyor: Dişin etrafındaki kemik dokusunda meydana gelen erimeler, dişin desteğinin yok olmasına sebep olur ve dişlerin sallanıp ardından kaybedilmesi ile sonuçlanabilir. Menopozda kalsiyum derecesinin yükseltilmesi için kalsiyum ve emilimini arttıran D vitamin tüketilmesi gerekir.



    PAKETTEN HEMOROİT ÇIKTI
    Paketli gıdalar, hemoroit yani basur hastalığına yol açıyor. Doç. Dr. Fuat Ekiz, bu hastalığın karın içi basıncının artmasına bağlı olarak ortaya çıktığını söylüyor. Hemoroidin tedavi yöntemlerine değiniyor. "Tedavide ilaç tedavisi öneriliyor ancak ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Yine cerrahi müdahalenin zamanla nüksetme ihtimali olduğu için biz bu hastalara 'hemoroit bant ligasyon' dediğimiz bir yöntemle ameliyatsız bir çözüm üretmeye çalışıyoruz" diyor. Hemoroitten korunmak içinse şunları öneriyor: Yanlış beslenme alışkanlığı kabızlığa sebep olabileceği için katı gıdalar, hazır gıdalar ve katkılı yiyecekler basuru tetikleyen en önemli nedenlerdendir. Lifli yiyeceklerin tüketimi artırılmalı ve bol sıvı tüketilmelidir.



    SIRRI LAHANA
    Vitamin ve mineral deposu lahana, şifa dağıtıyor! İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklıüı güçlendiriyor ve hastalıklardan koruyor. Uzun süre tok tutuyor hem kilo vermeyi sağlıyor hem de ödem atıyor.

        GRİBİN İLACI TURŞU
        Soğuk havaların gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlar artış gösteriyor. Yataklara düşürüyor. Mikrop kırıcı özelliği bulunan turşuya ilgi çoğalıyor. En güçlü probiyotiklerden biri olan turşu suyu, virüslerin baş düşmanı olarak biliniyor. Uzmanlar, "Turşunun faydaları saymakla bitmiyor. Bağırsak florasını düzenliyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Soğuk hava ve gribal enfeksiyonların artması ile birlikte vatandaşlar ilgi gösteriyor'' diyor.



        KANSER AVCISI PROPOLiS
        Kadınlarda en çok görülen kanser türlerinden olan meme kanseri, tedavi edilmediği takdirde ölüme götürüyor. Erken müdahale kadar beslenmeyle de yakından ilişkisi bulunuyor. Dr. Ender Saraç, propolisin meme kanseriyle savaştığını söylüyor. Saraç, "Anadolu propolisinin içeriğinde 15 farklı fenolik ve flavonoid bulunmaktadır, bu değerli bileşenler sayesinde, propolis kanser hücrelerinin sayısını azaltıcı yönde etki gösterirken, sağlıklı dokuya hiçbir şekilde zarar vermez" diye konuşuyor.

        MİGRENE ÜZÜM
        Üzüm, migrene iyi gelir. Hazımsızlığı giderir. Kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur. Göz sağlığını ve görme yeteneğini korumaya yardımcıdır. Kolesterolü dengeler. Böbrek bozukluklarını onarır.

        KEREVİZİ SEVERİZ
        Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Kanserden korunmaya yardımcı olur. Mideyi ve karaciğer sağlığını iyileştirir. Gut ve osteoartrit ağrılarını azaltır.

        MİDE İÇİN ADA ÇAYI İÇİN
        Şifa saçan ada çayı, depresyonu ve stresi azaltır. Zararı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır. Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

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        Haberler Sağlık Menopoz dişlerin de düşmanı! Özellikle 50 yaş sonrası dikkat edilmesi gerekiyor | Sağlık tavsiyeleri
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