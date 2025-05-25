Menisküs yırtığına karşı erken teşhis şart

Menisküs, yürüme, koşma ve zıplama gibi kaval kemiği ve uyluk kemiği arasında basıncın arttığı durumlarda diz eklemini koruyan C şeklinde sert, elastik bir kıkırdak parçası olarak biliniyor. Bu kıkırdakta meydana gelen yırtık ise hayatı kabusa çeviriyor. Dizde ağrı ve şişliğe neden olan bu durumun, erken dönemde tedavi edilmesi gerekiyor.

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nail Akdağcık, menisküs yırtıklarının obezite ve hareketsiz yaşamdan kaynaklanabileceğini söylüyor. "Ortopedi uzmanları muayene sırasında menisküs yırtıkları tespit edebilir. Ayrıca MR görüntüleme yöntemi ile üç boyutlu olarak diz ekleminin yapısı görülebilmekte ve menüsküs yırtıklarının kesin teşhisi konulabilir" diyor. Şiddetli diz ağrısına yol açan menisküs, hayatı kabusa çeviriyor. Fazla kilo da bu hastalığın riskini artırıyor. Tedavi yöntemleri hakkında ise şu bilgileri veriyor: Evre 1 ve Evre 2 yırtıklarda ise genellikle koruyucu tedaviler uygulanır. Evre 3 eklemin üstünün açıldığı yırtıklardır ve muayene sonucuna göre ameliyat gerekip gerekmediğine ortopedi uzmanı karar verir. Evre 4 ise menüsküsün yapısal olarak yırtılmasıdır ve ameliyat sonucu düzeltilmektedir.