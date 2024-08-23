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Meme kanserinin ilacı Yeni Zellanda'dan! Manuka balı mucizesi

Meme kanserinin ilacı Yeni Zellanda'dan geldi. Sadece Yeni Zellanda'nın dağlarında yetişen manuka ağacının şifa dolu olduğu tespit edildi. Arıların ağacın çiçeklerinden ürettiği balın meme kanserini yok ettiği belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Meme kanserinin ilacı Yeni Zellanda’dan! Manuka balı mucizesi

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Meme kanserinin ilacı Yeni Zellanda'dan geldi. Sadece Yeni Zellanda'nın dağlarında yetişen manuka ağacının şifa dolu olduğu tespit edildi. Arıların ağacın çiçeklerinden ürettiği balın meme kanserini yok ettiği belirtildi. UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Merkezi araştırmacıları, manuka balının tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 oranında azalttığını kaydetti. Ayrıca manuka balının meme kanseri tedavisinde kullanılan tamoksifen gibi hormon baskılayıcı ilaçların etkilerini de artırdığı tespit edildi. Olumlu etkileri yaparken normal meme kanseri hücrelerine de bir zarar verilmediği belirlendi. Bu arada manuka balının antioksidan özellikleri saymakla bitmiyor. Mucize bal, flavonoidler, vitaminler, amino asitler ve mineraller içeriyor.

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