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Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Kadınların korkulu rüyası meme kanseri, tedavi edilmediğinde hayatı zindan ediyor. Prof. Dr. Erkin Arıbal, “40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi çektirilmeli” diye belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

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Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen ve ölüme neden olan kanserler arasında ilk sırada yer alıyor. Dünyada her yıl 2 milyon 300 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Ülkemizde de her 8 kadından 1'i, yani kadınların yüzde 13'ü meme kanserine yakalanıyor. Görülme sıklığının hızla artması ve giderek daha genç yaşlarda görülmesi endişe verici olsa da, tedavide çığır açan gelişmeler sayesinde, erken tanı konulduğunda meme kanserinde tam şifa sağlanabiliyor. Daha ileri evrede ve nüks etmiş hastalarda ise hastalık kontrol altında tutulabiliyor. Günümüzde, özellikle akıllı ilaçlar ve radyasyon onkolojisi alanında yaşanan gelişmeler, meme kanserinin tedavisinde yüksek başarı oranları elde edilmesini sağlıyor.

25 YAŞINA KADAR İNEBİLİYOR

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Arıbal, özellikle erken tanı ve tedavideki yeni gelişmeler sayesinde meme kanserinden ölüm oranlarının hızla azaldığını vurgulayarak, "Erken tanı için her kadınının meme kanseri görülme sıklığının artmaya başladığı 40 yaşından itibaren yılda bir kez mamografi çektirmeleri çok önemli. Aile öyküsü, özellikle de genetik yatkınlık varsa, tarama programı 25 yaşına kadar inebiliyor ve mamografinin yanı sıra MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) gibi farklı yöntemler de kullanabiliyor" diyor. Arıbal, kadınların memelerini elle muayene etmelerinin erken teşhis imkanı sağladığını söylüyor.

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