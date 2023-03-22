Meme Büyütme Estetiği Neden Yapılır?

Bu estetik uygulama, memelerin mevcut hacminden ya da estetik görünümünden hoşnut olmayan veya değiştirmek isteyen kişilere uygulanan bir operasyondur. Kadınlar meme hacminden ya da boyutundan memnun olmayan kadınlar arzu ettikleri estetik görünüme ulaşmak için bu operasyonu tercih etmektedir. İşlem sonrasında hasta arzu ettiği estetik görünüme ulaşmaktadır.

Meme Büyütme Operasyonu Nasıl Yapılır?

Bu işlem alanında uzman kişi tarafından uygulanır. Meme büyütme operasyonu cerrahi bir işlem olmakla birlikte genellikle üç farklı şekilde uygulanmaktadır. İşlem sırasında;

Göğsün altında bulunan kıvrımdan

Kolun altından

Meme ucunun etrafından kesi işlemleri yapılabilmekte olup meme büyütme işlemi yapılabilmektedir.

Kesi işlemi uygulandıktan sonra uygulamayı yapan doktor, göğüs dokusunu göğsün kaslarından ve bağ dokusundan ayırır. Bu işlem sonrasında hastanın göğüs duvarının dışındaki kasın arkasında veya ön tarafında bir cep oluşur. Meme büyütme işleminde büyümeyi sağlayan implantlar, bu cebe yerleştirilip hastanın göğüs ucunun arkasında ortalanır. Ardından cerrahi dikişlerle kapatılarak işlem tamamlanır.

Meme Büyütme Estetiği Kimler İçin Uygundur?

İsteyen herkese uygulanabilen bir işlem olan meme büyütme ameliyatı genellikle memelerinin küçük olduğunu düşünen, doğuştan veya sonradan çeşitli nedenlerden dolayı tek taraflı meme gelişim bozukluğu olan ve meme kanseri tedavisi sonrasında meme rekonstrüksiyonu amacıyla meme büyütme operasyonu işlemi gerçekleştirmek isteyen kadınlar tarafından tercih edilir.

Meme Büyütme Operasyonunda Kullanılan Silikonlar Nelerdir?

Operasyonlarda kullanılan meme protezleri; silikon ve serum fizyolojik çeşitleri şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Serum fizyolojik içeriğe sahip olan implantlar; sıvı silikon ve cohesive ismi verilen jel olarak kendi içerisinde de ayrılır. Dış kılıfı silikon ile kaplı olan bu protezler jel kıvamında olan silikon ve serum fizyolojik yani tuzlu su içermektedir.

Meme Küçültme Nedir?

Tıp dilinde reduction mammaplasty adıyla bilinen meme küçültme estetik operasyonu, kişinin memesinin vücut orantılarına göre olması gerekenden büyük ve sarkık olması gibi medikal ve estetik kaygılara bağlı olarak tercih edilen bir estetik operasyondur.

Meme Küçültme Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Memesi vücut orantılarına göre büyük olan ya da estetik açıdan rahatsız olan hastalara uygulanan meme küçültme estetiği ters T ya da lolipop kesi metotları kullanılarak, cilt ve meme dokusunun alınması ile uygulanan bir işlemdir. Operasyonun süresi ve operasyon sırasında tercih edilecek yöntem hastaya göre değişmektedir.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Meme küçültme estetik operasyonu sonrasında hasta yaklaşık bir hafta içinde gündelik yaşamına geri dönebilmektedir. Fakat meme küçültme estetik ameliyatı sonrasında hastanın tamamen iyileşme süresi 6 bayı bulabilmektedir. Bu süre küçültülen memenin tam şeklini almaşı için gerekli olan bir süreçtir. Hastanın işlem sonrasında doktorunun tavsiyelerine uyması gerekmektedir.

Göğüs Dikleştirme Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Genellikle yaş faktörlü oluşabilen cilt sarkıklığı için tercih edilen bir işlem olarak karşımıza meme dikleştirme estetik ameliyatı çıkar. Bu operasyonu; doğum sonrasında meme sarkıklığı olan ya da aşırı kilo kaybı sonrasında kişinin vücudunda oluşan meme sarkıklığından rahatsız olan kadınlar tercih etmektedir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Teknikleri

Meme dikleştirme estetik ameliyatı, küçük memeye sahip olan kişilerde deri altına silikon uygulanması işlemi ile büyük memeye sahip olan kişilerde ise fazla meme dokusu çıkarılarak gerçekleştirilen bir işlemdir.

Göğüs Dikleştirme Operasyona Hazırlık

Hastanın mevcut operasyon öncesinde ya da sonrasında bir süre boyunca sigara kullanılmaması önerilir. Meme dikleştirme operasyonu gününde kişinin herhangi bir makyaj, saç jölesi vb. gibi ürünler kullanmaması gerekmektedir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Kaç Yaşından İtibaren Yapılabilir?

Bu estetik operasyon 18 yaşını doldurmuş ve arzu eden herkese uygulanabilen bir işlemdir. Genellikle kadınların doğum sonrasında veya aşırı kilo kaybı yaşamaları sonrasında estetik açıdan bozulan göğüslere, meme dikleştirme ameliyatı uygulanmaktadır.