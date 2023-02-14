Melisa Çayının Faydaları Nelerdir?

Melisa çayının faydaları şöyledir:

• Vücutta yer alan virüsten dolayı dudakta ya da dudak çevresinde uçuklar görülebilir. Uçuk tedavisinde antibiyotikli kremler kullanılabildiği gibi destek olarak doğal bitkilerden de yardım alınabilir. Uçuk olan kısma melisa çayı ile pansuman yapıldığında bölgedeki iltihabı alır. Uçuğun daha kısa sürede iyileşmesini sağlar. Bölgenin enfeksiyon kapmasını önler. Özellikle iltihabın yoğun olduğu dil ve damak yaralarında da melisa çayı kullanılabilir.

• Melisa çayıyla cildini silenlerin cildi daha parlak ve canlı olur. Cildi canlandıran bitki düzenli olarak kullanıldığında ciltteki kaşıntı gibi olumsuz etkileri de yok eder.

• Yaz mevsimlerinde sinek ısırıkları daha fazla görülebilir. Sinek ısırıkları kızarıklık ve kaşıntılara sebep olur. Melisa bitkisi sineklerin vermiş olduğu olumsuzluklara karşı çözüm olur. Sineklerin ısırdıkları yer melisa çayı ile birlikte pansuman yapılabilir. Böylece kızarıklık ve kaşıntı yok olur.

• Uyku düzenini dengeler. Uykusuzluk yaşayanlar uyumadan önce melisa çayı içebilir. Melisa çayı zihni sakinleştirici etkiler gösterir. Gün içinde sakinleşmek isteyenler melisa çayını tüketebilir. Zihni sakinleştirirken diğer yandan da zihindeki yorgunluğu giderir. Çalışma hayatında daha verimli olmaya yardım eder.

• Midedeki sancıyı alır. Gaz sıkışması yaşayanlar için midedeki gazı yok eder. Mide rahatlar.

• Nezle olanlar çayı tükettikleri zaman şikayetleri azalır. Nezleye karşı etkili olur. Grip mevsimlerinde günlük olarak tüketilmesinde faydalı olan çaylar arasında yer alır.

• Tansiyon düşürücü etkisi vardır. Yüksek tansiyon tedavisinde doğal ilaç olur. Damar sağlığını korur.

• Ağrılara karşı etkilidir. Ağrı kesici almak istemeyenler melisa çayıyla ağrılarını geçirebilir. Doğal ağrı kesici olan çay kısa sürede ağrılara çözüm olmayı başarır.

• Kalp hastalığında olumlu sonuçlar verir. Kalbin ve damarların daha sağlıklı çalışmasını destekler. Damarlarda sorun oluşmaması için beslenme programlarına çay da ilave edilebilir.

• Hafızayı güçlendirir. Hafıza kaybı riskini azaltır.

• Cildi temizler, gözenekler açılır ve cilt hava alır. Cildin alt tabakasına kadar etki eder.