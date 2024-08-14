Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde var? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır? İşte belirtileri ve bulaşma yolu...

Maymun çiçeği hastalığı, Afrika'da hızla yayılarak dünya genelinde endişe yaratmaya başladı.Geçtiğimiz gün Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, maymun çiçeği vakalarının son dönemde yüzde 160 oranında arttığını ve hastalığın tehlikeli boyutlara ulaştığını açıkladı. Bağışıklığı baskılanmış kişiler ve küçük çocuklar için risk oluşturan bu hastalık, uzun süreli temasla bulaşıyor ve genellikle 2-4 hafta içinde kendiliğinden geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika dışındaki vaka sayısının son bir hafta içinde dramatik bir şekilde artmasıyla birlikte durumu yakından takip ediyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği, 1958'de maymunlarda tespit edildikten sonra insanlarda ilk olgu 1970'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görüldü. 1958'de araştırma laboratuvarındaki maymunlarda çiçek benzeri bir salgın yapınca farkına varılan hastalık bu nedenle "maymun çiçeği" adını aldı.

Başta Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere, Orta ve Batı Afrika'daki tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu 11 ülkede görülen hastalığın sıklığı tam olarak bilinmiyor. Afrika'da her yıl birkaç yüz vaka olduğu tahmin ediliyor. Hastalık zaman zaman Afrika kıtasından enfekte hayvanlar veya insanlar aracılığıyla diğer kıtalara taşınıyor, fakat buralarda az sayıda insanın etkilendiği ve bölgesel vaka kümelenmeleri görülüyor.

Maymun çiçeği, çiçek virüsüne akraba bir DNA virüsü. Batı Afrika ve Orta Afrika (Kongo Havzası) olmak üzere iki alt tipi bulunuyor. Batı Afrika, Kongo türüne göre daha hafif seyirli hastalık yapıyor. Şu an genetik analizler tamamlanmamış olsa da Afrika dışında görülen vakaların Batı Afrika alt tipi olduğu öngörülüyor.