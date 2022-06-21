Maydanoz çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Maydanoz çayı ne işe yarar?

Maydanoz Çayı Nasıl Yapılır?

Maydanoz çayı yapımı için bir cezve su alınır. İçine maydanoz yapraklarıyla birlikte su ilave edilir. Çay kaynatıldıktan sonra hazır hale gelir. İçine limon atılması tadının daha iyi olmasına yardım eder. Limonsuz içildiğinde acı bir tat verebilir. Bununla birlikte tat veren başka bitkiler de kullanılabilir.

Maydanoz Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

Maydanoz çayı tüketimi sabah ve akşam yapılabilir. Özellikle spordan önce içildiğinde vücuttaki ödemlerin daha kısa sürede atılmasına yardım eder. Zayıflamak için metabolizmayı hızlandırır.

Maydanoz Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var

Maydanoz çayında birçok vitamin yer alır. İçinde K, A, C ve B vitaminleri bulunur. Bunun yanı sıra yeşil bitkilere renk veren madde de maydanoz çayı içeriği arasındadır. Bakteri oluşumunu engelleyen bakteri karşıtı maddeler maydanoz bitkisini son derece faydalı kılar.