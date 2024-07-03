Marmara denizine girenler dikkat! Görülmeye başlandı! Uzmanlar alarm veriyor...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz tatilleri de başladı. Ancak, bu yıl deniz kıyılarında görülen zehirli kahverengi pusula deniz anaları büyük bir korku yarattı.

MARMARA DENİZİNDE GÖRÜLÜYOR

Kahverengi pusula deniz anası, bilimsel adıyla Chrysaora hysoscella, özellikle sıcak denizlerde yaygın olarak bulunur. Bu türün tentakülleri, dokunduğu yerde yanma hissi ve ağrıya neden olabilen toksinler içerir.

Kahverengi gövdeli denizanalarının 'Pusula denizanası' olarak da bilindiğini belirten uzmanlar, bu türün Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve İngiltere'nin Batı ve Güney kıyılarında yaşadığını, Marmara Denizi'ne ise gemilerin balast suları sebebiyle bulunabileceği belirtiliyor.