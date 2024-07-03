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Marmara denizine girenler dikkat! Görülmeye başlandı! Uzmanlar alarm veriyor...

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte deniz kıyılarına akın eden tatilciler, son günlerde zehirli kahverengi pusula deniz analarının varlığıyla büyük bir endişe yaşıyor. Uzmanlar, bu tür deniz analarının sokmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor ve sokma durumunda yapılması gerekenleri açıklıyor.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 18:16 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 18:16
Marmara denizine girenler dikkat! Görülmeye başlandı! Uzmanlar alarm veriyor...

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz tatilleri de başladı. Ancak, bu yıl deniz kıyılarında görülen zehirli kahverengi pusula deniz anaları büyük bir korku yarattı.

MARMARA DENİZİNDE GÖRÜLÜYOR

Kahverengi pusula deniz anası, bilimsel adıyla Chrysaora hysoscella, özellikle sıcak denizlerde yaygın olarak bulunur. Bu türün tentakülleri, dokunduğu yerde yanma hissi ve ağrıya neden olabilen toksinler içerir.

Kahverengi gövdeli denizanalarının 'Pusula denizanası' olarak da bilindiğini belirten uzmanlar, bu türün Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve İngiltere'nin Batı ve Güney kıyılarında yaşadığını, Marmara Denizi'ne ise gemilerin balast suları sebebiyle bulunabileceği belirtiliyor.

DENİZ ANASI SOKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Panik Yapmayın: Sokma anında sakin kalmak, durumun kontrol altında tutulması açısından önemlidir.

Temiz Su ile Durulayın: Sokulan bölgeyi deniz suyu ile yıkayın. Tatlı su kullanmaktan kaçının, çünkü tatlı su toksinlerin yayılmasına neden olabilir.

Tentakülleri Temizleyin: Deniz anasının tentakülleri ciltte kalmış olabilir. Eldiven veya bir cisim yardımıyla dikkatlice tentakülleri çıkarın. Çıplak elle dokunmaktan kaçının.

Sıcak Uygulama: Sokulan bölgeye 20-45 dakika süreyle sıcak su uygulayın. Bu, ağrıyı hafifletebilir ve toksinlerin etkisini azaltabilir.

Medikal Yardım Alın: Belirtiler şiddetli ise veya alerjik reaksiyon belirtileri (nefes almada zorluk, şiddetli şişme, baş dönmesi) ortaya çıkarsa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun.

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