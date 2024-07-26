Maden suyu sadece maden suyu değil! Cildinizin güzelliğine güzellik katıyor | Jennifer Lawrence...

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için tüketilen maden suyu, içerdiği silisyum ile cildi canlandırıyor. Kırışıklıkları engelliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, musluk suyunda bulunan ağır metallerin sivilce ve siyah noktaya neden olduğunu söylüyor. Yüzü düzenli olarak maden suyuyla yıkamanın cildi daha genç ve canlı hale getirdiğini vurguluyor. Günlük cilt bakımında maden suyunun pratik bir yöntemle uygulanabileceğini belirten Op. Dr. Uçkunkaya, "Maden suyunu buz kalıbında dondurun ve sabahları bu kalıplarla cildinizi temizleyin. Kısa süre sonra cildinizdeki canlılığı fark etmeye başlayacaksınız" diyor.

Jennifer Lawrence, maden suyu sayesinde yüzündeki sivilcelerden kurtulduğunu söyledi.

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