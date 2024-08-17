Maden suyu mucizesi: Hem iyileştirir hem serinletir

Sıcak yaz günlerinde maden suyu, harareti alıyor. Hem serinletiyor hem de sağlık açısından pek çok faydası bulunuyor. Diyetisyen Şengül Sangu Talak, sağlıklı bireylerin günde iki bardak maden suyu içmesini öneriyor. Maden suyunun faydalarını şöyle sıralıyor: Maden suyunun düzenli tüketimi, kemik sağlığını geliştiriyor. Maden suyu kötü kolesterolü düşürüyor. Sindirime yardımcı oluyor. Cilt sağlığını koruyor. Cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları geciktiriyor. Böbrek taşı riskini düşürüyor. Tatlı isteğini bastırıyor.

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