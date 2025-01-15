Limon deyip geçmeyin şifası kabuğunda!

İçerdiği C vitamini ile sağlığı koruyan limon, hastalıklara savaş açıyor. Suyunun yanı sıra kabuğu da şifa saçıyor. Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, limon kabuğundaki polifenoller, vitaminler, mineraller, lif, karotenoidler ve esansiyel yağların birçok hastalıktan koruduğunu söylüyor. Limon kabuğunun faydalarını sıralıyor:

Diş etlerini güçlendirir: İçerdiği C vitaminiyle dil eti hastalığı oluşumunu engeller.

Karaciğer dostu: İçerdiği mineraller sayesinde kolesterolü düşürür. Karaciğeri korur.

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