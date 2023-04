Leyla Tonya: Her cildin bakımı ayrıdır! Standart Cilt Yoktur

Toplumda doğru bilinen yanlışlara değinen Leyla Tonya "Özellikle son zamanlarda birçok kişinin kişisel bakım ve güzellik konusunda toplumu yanlış bilgilendirdiğine şahit olmaktayız. Ne acıdır ki biri hasta olunca herkes Doktor, birinin morali bozulunca herkesin Psikolog olduğu bir süreçteyiz. Ama işler böyle yürümüyor. Cildimiz en büyük aksesuarımızdır. Aynaya baktığımızda ilk gördüğümüz şey cildimizdir. Her cilt yapısı farklıdır ve her yüzün işlemi ayrıdır. Bir işlem yapılmadan önce mutlaka bir cilt analizi ve bir dizi testler yaparak cildin yapısı, ihtiyacı olanı, nasıl bir işlem yapılacağına dair danışanlar bilgilendirilmeli" dedi.



Leyla Tonya "Eline kremi alıp iş birliği yapan birçok internet fenomeni var. Herkeste bir tavsiye, herkeste bir bilmişlik. Maalesef standart cilt yoktur. Her cildin yapısı farklı olduğu gibi reaksiyonları da farklıdır. Oluşabilecek deforme ve komplikasyonlar bazen kalıcı izler bırakabiliyor. Her işin uzmanı ayrıdır. Ve lütfen işin uzmanlarına gidiniz. Cildimiz deneme tahtası değil" diyerek uyarılarda bulundu.



Başarılı iş insanı Leyla Tonya başarılarıyla olduğu kadar dik duruşu ve savaşçı ruhuyla da bilinmekte. Geçtiğimiz dönemlerde kanser hastalığını yenen Leyla Tonya "Konu sağlık olunca daha bir hassasım. Hayatta sağlıktan daha önemli bir şey yok. Bu nedenle konu bilgi kirliliği olunca sessiz kalamıyorum" dedi.

