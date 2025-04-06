Kuşburnuyla güzellik olur! İşte cilt sağlığına faydaları...

Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu doğal yağlardan geçiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuşburnu çekirdeği yağı cilde nem veriyor, kırışıklıkları engelliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

İçerisindeki linoleik asit sayesinde cildi nemlendirir. Kuruluğu önler. Bolca A, D ve E vitaminleri içerir. Kırışıklık oluşumunu geciktirir. Cilt lekelerini temizler. Gözenekleri sıkılaştırır. Siyah nokta oluşumunu engeller Çatlakları azaltır. Renk eşitsizliğini giderir.

ABD'li model Hailey Baldwin, cildine her gün kuşburnu çekirdeği yağıyla bakım yapıyor.